Capitala Armeniei a devenit, după izbucnirea războiului din Ucraina, unul dintre principalele locuri de refugiu pentru rușii care au decis să își părăsească țara. Oameni care au fugit de mobilizare, de presiunile politice sau de teama represaliilor și-au construit o nouă viață la Erevan, potrivit The i Paper.

Peste 60.000 de cetățeni ruși au ajuns în Armenia începând din 2022. Valul de noi veniți a schimbat vizibil capitala, unde comunitatea de exilați continuă să crească.

Printre cei care au ales să plece se numără Egor, un fost polițist din Sankt Petersburg. Bărbatul de 31 de ani a părăsit Rusia după ce a participat la manifestații împotriva Kremlinului.

După ce nu a reușit să intre în Georgia, Armenia a devenit singura variantă pentru a se îndepărta de autoritățile ruse. Decizia de a pleca fusese susținută și de bunica sa, care supraviețuise celui de-al Doilea Război Mondial și îl îndemnase să caute un viitor în afara Rusiei.

Ajuns la Erevan, Egor a început o nouă etapă a vieții sale. Lucrează ca fotograf și spune că a găsit sprijin într-o comunitate formată din oameni care au trecut prin experiențe asemănătoare.

Orașul cu o istorie de mii de ani a trecut prin schimbări importante odată cu sosirea noilor locuitori. În ultimii ani au apărut numeroase cafenele, baruri și spații dedicate muncii la distanță, multe dintre ele deschise chiar de rușii stabiliți aici.

Pe străzile din Erevan, limba rusă este auzită frecvent, iar noua energie adusă de exilați se îmbină cu arhitectura sovietică rămasă încă prezentă în oraș.

O parte dintre cei ajunși în Armenia au trecut inițial prin Georgia, una dintre puținele variante de ieșire pentru ruși după începutul războiului. Schimbările politice de acolo i-au determinat însă pe unii să caute un loc considerat mai sigur.

Yaroslav, fost angajat al unei librării din Moscova, a fost printre cei care au ales acest drum. După ce a fost reținut în timpul protestelor din Tbilisi și s-a temut că ar putea fi trimis înapoi în Rusia, a decis să plece spre Armenia.

„Simțeam libertatea. În sfârșit, puteam respira”, a povestit acesta despre momentul în care a ajuns pe teritoriul armean.

Printre cei care și-au găsit refugiul în Armenia se află și Anya, o femeie de 36 de ani care a plecat din Rusia chiar în ziua începerii invaziei din Ucraina. A ajuns la Erevan având cu ea doar un rucsac și o sumă mică de bani.

Apropiată de cercul opozantului rus Alexei Navalnîi, care a murit în detenție în 2024, Anya spune că noua viață din Armenia i-a oferit libertatea pe care nu o avea acasă.

O altă poveste este cea a Polinei, o ilustratoare de 23 de ani care a părăsit Rusia în 2023. După o perioadă petrecută în Sri Lanka, s-a stabilit în Armenia, unde colaborează cu alți artiști ruși la proiecte critice față de război.