Fenomen pe Netflix. Momentul pe care fanii l-au așteptat ani întregi

Publicul va avea ocazia să-i vadă din nou împreună pe RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V și Jung Kook, revenind pe scenă ca trupă completă pentru un concert special organizat în emblematica Piață Gwanghwamun din Seul. Evenimentul va marca primele interpretări live ale unor piese incluse pe al cincilea album. Materialul discografic, așteptat cu mare interes de fani, urmează să fie lansat pe 20 martie, cu doar o zi înaintea concertului mult așteptat, informează Tudum

Marți, 3 februarie, Netflix a anunțat oficial că va transmite în direct un concert exclusiv susținut de BTS pe 21 martie. Evenimentul marchează prima apariție live a trupei complete după o pauză de aproape patru ani, una dintre cele mai îndelungate din cariera formației K-pop.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V și Jung Kook s-au retras temporar din activitatea de grup în 2022, fiecare dintre membri fiind nevoit să îndeplinească serviciul militar obligatoriu din Coreea de Sud. Concertul difuzat pe Netflix este programat cu câteva luni înainte de viitorul lor turneu mondial, așteptat cu mare interes de fani.

Tot pe Netflix va fi lansat și un documentar de lungmetraj dedicat revenirii trupei. Producția, intitulată BTS: The Return, va oferi o perspectivă din culisele realizării noului album ARIRANG și va fi disponibilă pentru vizionare începând cu 27 martie, la doar câteva zile după concertul transmis live.

Documentarul BTS: THE RETURN oferă o privire asupra revenirii celor șapte membri ai trupei după încheierea serviciului militar obligatoriu în Coreea de Sud. Filmările îi surprind pe RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V și Jung Kook la Los Angeles, redescoperind bucuria de a crea muzică împreună într-un spațiu care reflectă atât timpul petrecut separat, cât și schimbările personale prin care au trecut.

Pe măsură ce milioane de fani așteaptă revenirea trupei într-un nou deceniu,membrii BTS se confruntă cu întrebări mai subtile: cum să reia activitatea artistică, cum să onoreze trecutul fără a fi constrânși de el și cum să meargă mai departe uniți.

Prin momente de îndoială, râsete și redescoperire, ei creează muzică care reflectă cine sunt în prezent, culminând cu ceea ce promite să devină un album definitoriu pentru generația lor. Documentarul este descris ca fiind emoționant, intim și plin de bucurie, oferind un portret al rezistenței, fraternității și reinventării, o poveste pe care doar BTS o poate spune.

Regizat de Bao Nguyen (The Stringer, The Greatest Night in Pop) și produs de This Machine (Martha, Karol G) împreună cu HYBE, BTS: THE RETURN este un documentar de lung metraj care completează concertul live al trupei și urmărește procesul de realizare a celui de-al cincilea album de studio, ARIRANG. Filmul oferă fanilor o incursiune rară în culisele trupei, surprinzând reuniunea celor șapte membri și traseul lor artistic după aproape patru ani de pauză.

De la debutul lor în 2013, BTS a atins succes internațional și a construit ARMY, o comunitate de fani extrem de pasionați și implicați în numeroase inițiative sociale. După încheierea serviciului militar obligatoriu, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V și Jung Kook se reunesc în Los Angeles pentru a crea muzică într-un spațiu care reflectă experiențele și schimbările personale din perioada separării.

Documentarul explorează momentele de îndoială, distracție și redescoperire ale trupei, arătând modul în care membrii BTS își regăsesc armonia artistică, onorează trecutul fără a fi constrânși de el și definesc o identitate în continuă evoluție. BTS: THE RETURN oferă o perspectivă intimă asupra creșterii lor ca artiști la nivel global, marcând un nou capitol în cariera uneia dintre cele mai influente trupe din lume.

Fanii trupei, cunoscuți colectiv sub numele de ARMY, au demonstrat pasiune și dedicare remarcabile la nivel global. Aceștia au inspirat chiar producția unui documentar dedicat lor, ARMY: Forever We Are Young, lansat anul trecut într-o rulare limitată în cinematografe.

„Suntem pregătiți! Sperăm că serverele voastre pot face față afluxului de membri ai ARMATEI!”, a scris un fan pe rețelele sociale. Alt susținător a adăugat cu entuziasm: „Suntem atât de încântați! Asigurați-vă că serverele voastre sunt gata!”

Reacțiile au continuat să curgă: un alt admirator a comentat cu recunoștință: „Cu siguranță, absolut gata! Mulțumim, Netflix, pentru un serial și un documentar cu adevărat unice. Abonamentul meu merită fiecare moment.” Într-o notă mai jucăușă, un fan a glumit: „Memento setat ca și cum nu m-aș gândi la el în fiecare zi.”

Entuziasmul global al ARMY reflectă nu doar pasiunea pentru muzică, ci și legătura profundă cu membrii BTS, iar așteptarea pentru evenimentele de pe 21 și 27 martie continuă să crească exponențial.