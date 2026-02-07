Cât de periculoase sunt jocurile video. Primele simptome ale dependenței

Jocurile video nu mai sunt doar un hobby pentru copii sau adolescenți. Astăzi, ele fac parte din viața a milioane de oameni din întreaga lume. Industria jocurilor video generează miliarde de dolari anual și atrage jucători de toate vârstele, dar popularitatea lor vine și cu riscuri, potrivit OMS.

Dependența de jocuri video este un fenomen real, recunoscut oficial de Organizația Mondială a Sănătății sub denumirea de „tulburare de jocuri video”.

Dependența de jocuri video funcționează similar cu alte dependențe comportamentale, precum jocurile de noroc sau navigarea excesivă pe internet. Creierul primește recompense rapide sub formă de dopamină, neurotransmițătorul care provoacă plăcere și satisfacție.

Jocurile moderne sunt create pentru a menține jucătorii conectați cât mai mult timp. Punctele, obiectele virtuale și nivelurile noi creează un ciclu constant de recompense, greu de întrerupt.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Behavioral Addictions, aproximativ 3–4% dintre jucători la nivel global prezintă simptome de dependență. Acestea includ:

Pierderea controlului asupra timpului petrecut în joc

Prioritizarea jocurilor în fața altor activități

Continuarea jocului chiar dacă apar probleme în viața reală

Dependența poate provoca anxietate, depresie, izolare socială și probleme fizice, cum ar fi tulburări de somn, obezitate sau dureri cronice de spate și ochi.

Un factor important este designul intenționat al jocurilor. Multe jocuri folosesc mecanisme precum „loot boxes” sau microtranzacții, care funcționează ca un fel de joc de noroc. Jucătorii sunt recompensați aleator, ceea ce îi face să revină constant pentru a câștiga „premiul” dorit.

Această abordare poate crește riscul de comportament compulsiv, mai ales în rândul adolescenților, care sunt mai vulnerabili la recompense imediate.

Riscurile nu sunt doar psihologice. Sesiunile lungi în fața ecranului pot duce la sedentarism, probleme de alimentație și somn. Există cazuri documentate de persoane care au stat zile întregi jucând și au suferit de oboseală extremă, deshidratare sau probleme cardiace. Izolarea socială poate afecta prieteniile și relațiile de familie, iar lipsa interacțiunii cu lumea reală poate accentua anxietatea și depresia.

Adolescenții sunt cei mai expuși efectelor negative. Profesorii și părinții observă adesea scăderea atenției, dificultăți de concentrare și rezultate mai slabe la școală. În plus, jocurile competitive online pot crea presiune constantă, unde succesul depinde de performanța continuă și compararea cu alți jucători, crescând stresul și frustrarea.

Totuși, jocurile video moderate nu sunt întotdeauna dăunătoare. Ele pot ajuta la dezvoltarea gândirii strategice, a reflexelor și a atenției. Problema apare atunci când granița dintre recreere și dependență este depășită, iar jocul devine principalul mod de satisfacere emoțională.

Specialiștii recomandă monitorizarea timpului de joc și stabilirea unor limite clare. Este important ca activitățile online să fie echilibrate cu cele offline. Părinții ar trebui să discute deschis cu copiii despre jocuri și să observe semnele de obsesie. În cazurile severe, terapia cognitiv-comportamentală sau programele speciale pentru dependența de jocuri video pot ajuta jucătorii să-și recâștige controlul asupra vieții.

Pe măsură ce industria jocurilor video continuă să crească, înțelegerea riscurilor și prevenirea dependenței devine tot mai importantă.