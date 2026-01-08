Hobby-urile care dau sens timpului liber, dincolo de rutina zilnică

Într-un ritm de viață tot mai alert, hobby-urile nu mai sunt doar o modalitate de a umple timpul liber. Ele devin spații personale de echilibru, de reconectare cu lucrurile care ne fac plăcere și ne oferă satisfacție și bucurie. Fie că vorbim despre sport, lectură, muzică, bricolaj sau activități creative, hobby-urile contribuie la starea noastră de bine și ne ajută să ne păstrăm curiozitatea vie.

Un pas firesc pentru mulți oameni este transformarea unui hobby într-o activitate mai structurată: colecționarea. A colecționa înseamnă răbdare, consecvență, atenție la detalii și, mai ales, plăcerea de a construi ceva în timp. De la timbre și monede, până la cărți, figurine sau obiecte cu valoare simbolică, colecționarea spune o poveste despre identitate și pasiune.

Printre cele mai puternice hobby-uri se numără, fără îndoială, pasiunea pentru mașini. Automobilele sunt adevărate simboluri culturale, repere istorice ale unei epoci. Pentru mulți pasionați, marile modele clasice americane reprezintă esența libertății, a designului îndrăzneț și a performanței.

Din această zonă a pasiunii autentice s-a născut și colecția Camaro vs. Mustang, un proiect editorial dedicat uneia dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria auto. Colecția le oferă pasionaților posibilitatea de a construi, pas cu pas, două machete emblematice: Chevrolet Camaro Z/28 Coupe din 1968 și Ford Mustang Mach 1 din 1970. Colecția se lansează în România, marcând totodată prima lansare din Europa.

Seria este formată din 20 de numere, fiecare revistă venind însoțită de piese detaliate, informații istorice, articole dedicate și instrucțiuni clare de asamblare. La final, colecționarii obțin nu una, ci două mașini complete, cu o lungime de aproximativ 26 cm., realizate la scara 1:18, montate pe stative de expunere.

Colecția se adresează atât pasionaților de automobile, cât și celor care caută un hobby care îmbină documentarea, lucrul manual și satisfacția finalizării unui proiect. Într-o perioadă în care timpul liber devine tot mai valoros, astfel de experiențe oferă obiecte de colecție, dar și momente de relaxare și bucurie.

Colecția Camaro vs. Mustang va fi disponibilă la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de joi, 15 ianuarie, două numere pe lună, la prețul de 69,99 lei/număr.