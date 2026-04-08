17 ani de la răscoala anticomunistă de la Chişinău. Ultimul cui bătut în sicriul dosarelor „7 aprilie”. Video

Republica Moldova. La 17 ani de la răscoala anticomunistă a tinerilor din Chişinău, care s-a soldat cu persecuţii, arestări şi tortură în masă, precum şi decesul în condiţii misterioase a patru tineri, niciun poliţist nu a ajuns să fie condamnat pentru tortură. Iar cu câteva zile în urmă, după un proces care durează de mai bine de 15 ani în dosarul de tortură a lui Anatol Mătăsaru, procurorii au solicitat ca fapta unui torţionar să fie prescrisă.

Precizăm că dosarul privind aplicarea torturii în privinţa activistului Anatol Mătăsaru este singurul dosar din cele aproape 200 de dosare pornite în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, care se mai află pe rol în instanţă.

Singurul poliţist care a ajuns să facă închisoare în dosarele 7 aprilie 2009 este Ion Perju, condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Perju a fost fugar timp de zece ani, fiind reţinut întâmplător în toamna anului 2025, pentru implicare în reţeaua de finanţare a lui Ilan Şor în scopul deturnării alegerilor parlamentare.

Rând pe rând au fost deculpaţi şi achitaţi fostul ministru de Interne Gherghe Papuc, ex-comisarul de Chişinău, Vladimir Botnari, doi foşti şefi de la poliţie, care i-au fracturat mâna ex-deputatei Valentina Cuşnir, cei care l-au snopit în bătăi pe fostul secretr de stat Iurie Crăciuneac, cel care i-a fracturat mâna lui Sergiu Creţu, punându-i pe stop cariera de sportiv, maiorul care i-a fracturat puciorul uni copil de 15 ani.

Lista victimelor, care au aşteptat să li se facă dreptate, poate fi continuată. Este vorba de oameni, care la acea vârstă au crezut într-o schimbare, inclusiv a justiţiei, şi că li se va face dreptate. Nu a fost să fie. S-au ales doar cu dezamăgirea. Iar mulţi au părăsit demult teritoriul Republicii Moldova şi nu mai vor să revină.

Mătăsaru a câştigat deja la CEDO dosarul în care a acţionat Republica Moldova pentru tortură. Dar a vrut să i se facă dreptate şi în Republica Moldova, ca cei care l-au schilodit să fie traşi la răspundere. Nu a fost să fie.

Dosarul penal privind aplicarea torturii în privinţa lui Anatol Mătăsaru a luat foc după căderea regimului comunist al lui Vladimir Voronin, în iulie 2009. Anatol a denunţat mai mulţi poliţişti, în special pe Ruslan Saachian, pe atunci şeful poliţiei criminale a municipiului Chişinău, şi Sergiu Cociorvă, şef de departament în cadrul Ministerului de Interne.

„Cociorvă îmi cerea să declar că protestele mele au fost regizate de telejurnalista Lorena Bogza şi achitate de Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă şi alţi politicieni anti-comunişti. Pentru că nu răspundeam ce vor să audă, Cociorvă îi făcea semn lui Saachian, iar ultimul mă lovea cu piciorul. Ţin minte şi acum cum îi arăta talpa la pantofi”, ne-a declarat activistul.

Procurorii au evitat să-i pună sub învinuire pe unii poliţişti care l-au torturat pe Mătăsaru.

În final, dosarul a fost disjuncat. Ofiţerul de poliţie Ghenadie Floreac şi subalternii săi, subofiţerii Mocanu şi Chirtoacă, care l-au reţinut pe Mătăsaru în dimineaţa de 8 aprilie 2009, au fost trimişi pe banca acuzaţilor pentru depăşirea atribuţiilor, primind pedepse simbolice cu suspendarea executării.

Condamnarea penală nu l-a încurcat pe Floreac să-şi facă o carieră strălucită în Poliţie, la moment fiind şeful Inspectoratului într-un raion din nordul Republicii Moldova.

Iar sub învinuirea de tortură au rămas pe banca acuzaţilor Octavian Sîrbu şi Igor Pîntea. Deşi aveau statut de învinuit într-un dosar penal, cei doi ofiţeri de poliţie şi-au făcut şi ei cariere strălucite.

În perioada guvernării lui Plahotniuc, Igor Pîntea a fost făcut şef la Penitenciarul nr.13 din Chişinău, având misiunea pentru a-i păzi în special pe adversarii oligarhului. Iar în perioada cât Pîntea a fost şef la închisoarea din Chişinău au fost semnalate mai multe cazuri de tortură fizică şi psihologică.

După căderea regimului Plahotniuc şi fuga sa a dispărut din Republica Moldova şi Igor Pîntea. Acesta a fost asistat în instanţă de un avocat, care s-a jurat că nu ştie unde se află clientul său.

Octavian Sîrbu a ajuns colonel şi şef de secţie la Inspectoratul Naţional de Investgaţii (INI). Colonelul Sîrbu a declarat în instanţă că în 2009 era un copil, proaspăt absplvent al Academiei de Poliţie şi nu a putit să tortureze.

Poliţiştii care au fost scoşi de sub urmărire penală, au ajuns martori ai apărării pentru Sîrbu şi Pîntea. „Din 2009, Mătăsaru mă persecută şi spune doar minciuni despre mine”, a declarat Saachian în instanţă.

Procurorul pe caz a solicitat ca Octavian Sîrbu să fie declarat vinovat, dar să nu fie tras la răspundere penală pe motiv că fapta este prescrisă.

Pentru Igor Pîntea, pentru aceeaşi faptă, procurorul a solicitat şase ani cu executare într-un penitencuiar cu regim semiînchis.

Este straniu cum în cazul lui Igor Pîntea procurorii au constatat că acesta a comis acţiuni de tortură în comun cu mai multe persoane , iar în cazul lui Sîrbu nu. Şi de ce în cazul lui Sîrbu a fost prescrisă fapta, iar în cazul lui Pîntea, nu.

Sursele EvZ din cadrul INI au comunicat că Octavian Sîrbu ar fi făcut eforturi deosebite în destructurarea schemei lui Ilan Şor . Tot el ar fi iniţiatorul dosarului intentat pentru acţiuni de tortură de către fostul primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină.

Urmează dezbaterile judiciare şi pronunţarea sentinţei.

Iniţial, Judecătoria Chişinău i-a condamnat pe Sîrbu şi şi Pîntea la câte cinci ani de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel a menţinut sentinţa, însă Curtea Supremă de Justiţie a trimis dosarul la rejudecare în prima instanţă. De atunci au fost schimbaţi mai mulţi procurori şi judecători, care au folosit diferite şiretlicuri pentru ca să nu pronunţe verdictul.

De exemplu, o magistrată a amânat pronunţarea până a ieşit în concediu de materntate. Un alt magistrat a întins examinarea până a plecat să lucreze în altă instanţă.

Cel mai mult dosarul s-a aflat în gestiunea magistratei Renata Popescu-Baltă. Pe 11 aprilie se vor împlini şapte ani de la prima şedinţă de examinarea dosarului de către magistrata Popescu-Baltă.

De când a fost comisă infracţiunea de tortură faţă de Anatol Mătăsaru au trecut 17 ani. De atunci au căzut două regimuri, s-au schimbat patru şefi de stat, a fost condamnat, apoi eliberat din închisoare fostul premier Vlad Filat, s-au perindat şapte procurori generali şi a ajuns pe banca acuzaţilor chiar şi Vladimir Plahotniuc. Iar lui Mătăsaru i s-a născut un fiu care este deja elev la colegiu.

În acest timp au decedat câţiva martori ai acuzării, iar unii au plecat din Republica Moldova pentru totdeauna. A murit şi Eduard Baghirov, rusul învinuit de provocarea şi organizarea răscoalei din aprilie.

Anatol Mătăsaru a depus de trei ori cerere în instanţa de judecată, solicitând accelerarea examinării dosarului.

Şi de fiecare dată i s-a răspuns că totul decurge normal, conform legii. Atât de normal, până când s-a ajuns la prescrierea faptei.