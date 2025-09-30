Secretarul american al Apărării, despre generalii grași: Era aspectului neprofesionist s-a încheiat

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și programele de diversitate, susținând că acestea au provocat un declin de durată în armată. „Liderii politici nechibzuiţi şi imprudenţi au stabilit o direcţie greşită şi ne-am rătăcit. Am devenit Departamentul Woke”, a spus acesta, la deschiderea reuniunii din Quantico, Virginia.

Adresându-se unei săli pline cu generali și amirali americani aflați în funcții de conducere, convocați din întreaga lume fără o explicație prealabilă, Pete Hegseth și-a apărat decizia de a concedia mai mulți ofițeri superiori. Printre aceștia se numărau generalul cu cel mai înalt rang din SUA și amiralul de top al Marinei.

El a anunțat schimbări majore în modul de soluționare a plângerilor de discriminare și în investigarea acuzațiilor de încălcare a legii la Pentagon, susținând că actualul sistem îi obligă pe ofițerii superiori să se comporte „ca și cum ar merge pe coji de ouă”.

Hegseth a criticat aspectul trupelor supraponderale, afirmând că „este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului”.

El a anunțat că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite după standardele masculine și a insistat asupra importanței îngrijirii personale. „Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth.

De la revenirea lui Trump la putere, Pentagonul a trecut prin concedieri, interzicerea unor cărți și atacuri asupra ambarcațiunilor suspecte din largul Venezuelei. Aceste măsuri au stârnit speculații că reuniunea ar putea viza și reducerea gradelor ofițerilor superiori, precum și o revizuire a priorităților de apărare.

Liderii militari prezenți la reuniune vor fi urmăriți atent pentru orice reacție la declarațiile politice ale lui Trump, care a implicat frecvent armata în dispute politice.

În aproape toate discursurile sale publice, Hegseth vorbește despre „etica războinicului” și despre necesitatea ca armata SUA să adopte „o mentalitate de luptător”, subiecte la care urma să revină și marți, potrivit Reuters.