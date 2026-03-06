OpenAi și Anthropic luptă pentru supremația AI. Sam Altman a criticat concurența

Directorul general al Sam Altman, liderul companiei OpenAI, a lansat joi critici indirecte la adresa rivalului Anthropic, potrivit The Information. Disputa dintre cele două companii de inteligență artificială s-a intensificat în contextul tensiunilor recente dintre Anthropic și autoritățile americane.

Altman a afirmat că este „dăunător pentru societate” atunci când companiile renunță la principiile procesului democratic doar pentru că nu sunt de acord cu liderii aflați temporar la putere.

El a subliniat că rolul instituțiilor statului trebuie să rămână mai puternic decât cel al marilor corporații. „Guvernul ar trebui să fie mai puternic decât companiile private”, a declarat șeful OpenAI în cadrul conferinței dedicate sectorului tehnologic, media și telecomunicațiilor.

Tensiunile dintre cele două companii au devenit publice după ce directorul general al Anthropic, Dario Amodei, ar fi criticat într-un mesaj intern apropierea lui Altman de administrația condusă de Donald Trump.

Conform relatărilor apărute în presa de specialitate, Amodei le-ar fi transmis angajaților că Anthropic nu a oferit „laude de tip dictatorial” liderului de la Casa Albă, sugerând că rivalii de la OpenAI ar fi adoptat o poziție mai favorabilă față de actuala administrație.

În paralel, Anthropic s-a confruntat în ultimele săptămâni cu tensiuni serioase cu United States Department of Defense, în privința modului în care agenția ar putea utiliza modelele de inteligență artificială dezvoltate de companie.

Negocierile dintre cele două părți au devenit din ce în ce mai dificile, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a mers până la a avertiza public că Anthropic ar putea reprezenta „un risc pentru securitatea națională în lanțul de aprovizionare”. Mesajul a fost publicat pe platforma X.

Situația s-a agravat după ce președintele Trump a ordonat tuturor agențiilor federale din SUA să oprească imediat utilizarea tehnologiei furnizate de Anthropic.

La doar câteva ore după această decizie, OpenAI a anunțat că a semnat propriul acord de colaborare cu Departamentul Apărării. Momentul ales pentru anunț a generat critici în industrie, deoarece a coincis cu interdicția impusă rivalului Anthropic.

Altman a admis ulterior că modul în care a fost făcut public acordul ar fi putut părea „oportunist și neglijent”. Potrivit lui, scopul companiei a fost însă de a evita o escaladare a conflictului.

„Situația este complicată și suntem implicați în multe proiecte. Totuși, când lucrurile au început să se transforme într-o confruntare directă, am realizat că există riscul ca evoluția să devină foarte negativă”, a explicat el.

OpenAI a fost înființată în 2015 ca laborator de cercetare nonprofit, dar notorietatea globală a venit odată cu lansarea chatbotului ChatGPT în 2022. De atunci, compania a devenit una dintre cele mai rapide afaceri tehnologice în expansiune din lume.

Recent, OpenAI a anunțat o nouă rundă de finanțare în valoare de 110 miliarde de dolari, evaluarea companiei ajungând la aproximativ 730 de miliarde de dolari înainte de investiție.

Creșterea popularității serviciilor sale este evidentă și în numărul de utilizatori. În februarie, ChatGPT depășise pragul de 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal, comparativ cu aproximativ 800 de milioane înregistrate în luna octombrie.

Expansiunea accelerată a OpenAI are loc într-un context de competiție intensă în sectorul inteligenței artificiale. Pe lângă Anthropic, compania se confruntă și cu presiunea venită din partea gigantului Google, care investește masiv în propriile modele AI.

Surse apropiate de situația financiară a companiilor susțin că OpenAI a depășit recent un ritm anual al veniturilor de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Rivalul Anthropic ar fi ajuns, la rândul său, la peste 19 miliarde de dolari venituri anuale, semn că lupta pentru dominația pieței AI devine tot mai intensă.