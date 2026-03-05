Negocierile dintre Anthropic și Departamentul Apărării al SUA, reluate după disputa majoră

Anthropic și Departamentul Apărării al Statelor Unite au reluat negocierile după o dispută majoră care a pus în pericol contractul militar de inteligență artificială al companiei, potrivit CNBC.

Discuțiile au fost reluate după ce negocierile s-au blocat temporar, situație care a dus la suspendarea accesului Pentagonului la modelele de inteligență artificială Claude dezvoltate de Anthropic. Conflictul a provocat critici și a ridicat întrebări despre modul în care inteligența artificială ar trebui folosită în operațiuni militare.

Potrivit CNBC, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, discută acum cu oficiali ai Pentagonului pentru a ajunge la un nou acord privind utilizarea acestei tehnologii.

Noile discuții îi implică pe Dario Amodei și pe Emil Michael, subsecretar american al apărării pentru cercetare și inginerie. Obiectivul negocierilor este stabilirea unor condiții care să permită Pentagonului să continue utilizarea modelelor de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic.

Negocierile au eșuat anterior din cauza unor neînțelegeri privind modul în care armata americană ar putea utiliza această tehnologie. Anthropic ar fi solicitat garanții că instrumentele sale de inteligență artificială nu vor fi folosite pentru supraveghere internă sau pentru arme autonome.

De cealaltă parte, reprezentanții Pentagonului ar fi insistat ca tehnologia să poată fi folosită pentru orice scop militar care este considerat legal.

Conflictul a escaladat după ce agențiile federale au fost instruite să înceteze utilizarea instrumentelor Anthropic. În același timp, oficiali din domeniul apărării au avertizat că firma ar putea fi considerată un posibil risc în lanțul de aprovizionare pentru securitatea națională.

Controversa a atras atenția întregii industrii tehnologice. Mai multe companii importante din domeniu și-ar fi exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca un dezvoltator american de inteligență artificială să fie considerat un risc pentru securitatea națională.

În același timp, OpenAI a semnat propriul acord cu Pentagonul pentru furnizarea de tehnologie de inteligență artificială. Încheierea acestui acord a stârnit dezbateri în sectorul tehnologic și în comunitățile online. Situația a influențat și percepția publică asupra platformelor de inteligență artificială. Unele rapoarte arată că aplicația Claude, dezvoltată de Anthropic, a înregistrat o creștere a descărcărilor, în timp ce unii utilizatori ar fi dezinstalat ChatGPT.