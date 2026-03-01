Nvidia vrea ca 6G să fie gândit pentru inteligența artificială. Compania își unește forțele cu giganți telecom

Nvidia își propune să influențeze încă din faza de proiectare următoarea generație de rețele mobile, astfel încât 6G să fie construit special pentru a susține aplicații bazate pe inteligență artificială. Compania a anunțat o colaborare cu actori importanți din telecom pentru a integra AI direct în arhitectura viitoarelor rețele, potrivit Bloomberg.

Gigantul american lucrează alături de Nokia, SoftBank Group și T-Mobile US pentru a construi rețele de generația a șasea bazate pe infrastructură de tip computer și pe software capabil să utilizeze inteligența artificială pentru gestionarea traficului radio în condiții de siguranță și eficiență.

Demersul vine într-un moment în care industria telecom se pregătește pentru definirea standardelor 6G. În această etapă, companiile încearcă să formeze alianțe pentru a orienta viitoarele specificații tehnice într-o direcție favorabilă propriilor tehnologii. În trecut, astfel de inițiative au avut rezultate mixte, uneori fiind afectate de proiecte concurente care au întârziat implementările sau au dus la incompatibilități între rețele.

Potrivit Nvidia, rețelele actuale nu au fost concepute pentru a susține la scară largă aplicații de inteligență artificială. Generația 5G a fost proiectată în principal pentru conectarea oamenilor prin servicii de voce și transfer de date, nu pentru ecosisteme complexe în care mașinile, roboții sau dispozitivele autonome comunică permanent.

„Rețelele de astăzi pur și simplu nu sunt pregătite pentru scenariile de utilizare de mâine”, a declarat Ronnie Vasishta, care conduce business-ul și strategia Nvidia în telecom. „În era AI, totul se schimbă. Rețelele vor livra inteligență, nu doar pentru oameni pe telefoanele lor, ci și pentru mașini”.

Același oficial a subliniat că viitoarele infrastructuri vor trebui să devină „de sute de mii de ori” mai eficiente, în condițiile în care spectrul radio disponibil este limitat și nu poate susține noile tipuri de trafic fără optimizări majore.

Pentru producătorul de cipuri, inițiativa are și o componentă comercială clară. Nvidia, ale cărei echipamente se află în centrul expansiunii globale a inteligenței artificiale, încearcă să își creeze un nou segment de piață în zona telecom și să prevină apariția unor bariere tehnologice care ar putea încetini adopția AI.

Compania furnizează deja versiuni adaptate ale cipurilor, sistemelor de calcul și software-ului său pentru utilizare în rețelele de telecomunicații și urmărește extinderea acestei linii de business. În același timp, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale este esențială pentru susținerea cererii și a investițiilor în centrele de date.

Fără rețele wireless concepute special pentru trafic AI, viziunea Nvidia privind o lume populată de roboți umanoizi și vehicule autonome ar putea avansa într-un ritm mai lent. În mod tradițional, industria telecom trece la o nouă generație wireless aproximativ la fiecare zece ani, iar etapa actuală de pregătire pentru 6G devine un moment-cheie pentru stabilirea direcției viitoare a ecosistemului tehnologic.