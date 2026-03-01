OpenAI, finanțare fără precedent. A primit 110 miliarde de dolari

OpenAI a atras o rundă de finanțare record de 110 miliarde de dolari, ceea ce evaluează compania la aproximativ 840 de miliarde de dolari și confirmă ritmul accelerat al investițiilor în inteligența artificială. Aceasta este una dintre cele mai mari runde de finanțare private din istoria sectorului AI, Reuters.

Printre participanți se numără SoftBank, cu 30 de miliarde de dolari, Nvidia, tot cu 30 de miliarde, și Amazon, cu 50 de miliarde de dolari. Finanțarea masivă vine în contextul pregătirilor pentru o listare publică OpenAI, estimată pentru sfârșitul acestui an, care ar putea marca una dintre cele mai mari IPO-uri din tehnologie.

Investițiile reflectă strategia companiilor de top de a-și asigura poziții solide în jurul OpenAI, pe măsură ce aceasta dezvoltă centre de date și infrastructură pentru noile generații de modele AI. Pentru Amazon, investiția va fi implementată în două tranșe: 15 miliarde de dolari inițial, urmate de 35 de miliarde, condiționate de respectarea unor termeni contractuali.

În același timp, OpenAI și Amazon au încheiat un acord strategic prin care platforma va utiliza 2 gigawați de capacitate de calcul bazată pe cipurile Trainium dezvoltate de Amazon. AWS va deveni furnizorul exclusiv de cloud pentru OpenAI Frontier, infrastructura enterprise dedicată dezvoltării și administrării agenților AI.

OpenAI a clarificat că parteneriatul cu Amazon nu afectează colaborarea existentă cu Microsoft. Azure va rămâne furnizorul exclusiv pentru API-urile care oferă acces la modelele OpenAI, iar produsele companiei vor continua să fie găzduite pe infrastructura Microsoft, care păstrează și licența exclusivă asupra proprietății intelectuale aferente modelelor.

Întrebat despre investiția Nvidia de 30 de miliarde de dolari, nu este încă clar dacă aceasta înlocuiește angajamentul anterior, de până la 100 de miliarde de dolari, anunțat în septembrie. OpenAI și Nvidia nu au oferit detalii suplimentare pentru moment. Cert este că OpenAI urmează să facă mai multe schimbări.