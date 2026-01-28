Noua actualizare Android aduce probleme la unele telefoanele. Unele setări nu mai funcționează

Actualizarea Android din ianuarie 2026 pentru telefoanele Google Pixel provoacă probleme majore, utilizatorii raportând că Wi‑Fi și Bluetooth dispar complet, lăsând telefoanele fără conectivitate wireless, potrivit Origo.

Dispozitivele Google Pixel continuă să se confrunte cu probleme software, iar utilizatorii raportează că, în anumite condiții, mesajele vocale pot fi interceptate. Telefonul poate transmite sunetul în mod neintenționat, ridicând semne de întrebare privind securitatea datelor.

Compania nu a oferit încă soluții clare pentru această vulnerabilitate, iar problemele legate de bug-uri și gestionarea bateriilor continuă să afecteze experiența utilizatorilor.

Actualizarea Android din ianuarie 2026 afectează mai multe modele Google Pixel, inclusiv Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL, unii utilizatori reclamând că nu reușesc să activeze funcțiile de comunicare wireless, iar alții le pot activa, dar fără a detecta dispozitive sau rețele.

În cazul unui utilizator de Pixel 10 Pro XL, actualizarea a dus la pierderea funcțiilor camerei și lanternei, iar o resetare la setările din fabrică nu a remediat problemele, semnalând disfuncționalități semnificative ale telefonului. Google nu a oferit încă un comentariu, iar numărul exact de utilizatori Pixel afectați de actualizarea din ianuarie rămâne necunoscut.

Proprietarii de telefoane Google Pixel sunt sfătuiți să refuze instalarea actualizării Android din ianuarie până când Google va lansa un patch de securitate sau o versiune nouă de software care să remedieze bug-urile raportate. Experții recomandă această precauție, având în vedere că problemele de conectivitate wireless și alte disfuncționalități semnalate de utilizatori afectează mai multe modele și pot împiedica funcționarea normală a telefonului, inclusiv accesul la rețele și detectarea dispozitivelor Bluetooth.

Utilizatorii care au instalat deja actualizarea și se confruntă cu probleme similare pot încerca resetarea la setările din fabrică pentru a remedia disfuncționalitățile, însă această soluție nu oferă o garanție sigură că telefonul își va recăpăta complet funcțiile de conectivitate wireless sau alte funcții afectate.