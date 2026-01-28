Social

Noua actualizare Android aduce probleme la unele telefoanele. Unele setări nu mai funcționează

Comentează știrea
Noua actualizare Android aduce probleme la unele telefoanele. Unele setări nu mai funcționeazăSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Actualizarea Android din ianuarie 2026 pentru telefoanele Google Pixel provoacă probleme majore, utilizatorii raportând că Wi‑Fi și Bluetooth dispar complet, lăsând telefoanele fără conectivitate wireless, potrivit Origo.

Vulnerabilitate serioasă pentru utilizatorii Google Pixel care au instalat noua actualizare Android

Dispozitivele Google Pixel continuă să se confrunte cu probleme software, iar utilizatorii raportează că, în anumite condiții, mesajele vocale pot fi interceptate. Telefonul poate transmite sunetul în mod neintenționat, ridicând semne de întrebare privind securitatea datelor.

Compania nu a oferit încă soluții clare pentru această vulnerabilitate, iar problemele legate de bug-uri și gestionarea bateriilor continuă să afecteze experiența utilizatorilor.

Pixel 8 și 10 Pro XL, afectate de bug-uri după actualizarea din ianuarie

Actualizarea Android din ianuarie 2026 afectează mai multe modele Google Pixel, inclusiv Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL, unii utilizatori reclamând că nu reușesc să activeze funcțiile de comunicare wireless, iar alții le pot activa, dar fără a detecta dispozitive sau rețele.

Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios
Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios
Pixel 8 și Pixel 8 Pro, telefoanele proaspăt lansate de Google

Sursa foto: Cherlynn Low / Engadget

În cazul unui utilizator de Pixel 10 Pro XL, actualizarea a dus la pierderea funcțiilor camerei și lanternei, iar o resetare la setările din fabrică nu a remediat problemele, semnalând disfuncționalități semnificative ale telefonului. Google nu a oferit încă un comentariu, iar numărul exact de utilizatori Pixel afectați de actualizarea din ianuarie rămâne necunoscut.

Utilizatorii Pixel, sfătuiți să amâne instalarea actualizării din ianuarie

Proprietarii de telefoane Google Pixel sunt sfătuiți să refuze instalarea actualizării Android din ianuarie până când Google va lansa un patch de securitate sau o versiune nouă de software care să remedieze bug-urile raportate. Experții recomandă această precauție, având în vedere că problemele de conectivitate wireless și alte disfuncționalități semnalate de utilizatori afectează mai multe modele și pot împiedica funcționarea normală a telefonului, inclusiv accesul la rețele și detectarea dispozitivelor Bluetooth.

Utilizatorii care au instalat deja actualizarea și se confruntă cu probleme similare pot încerca resetarea la setările din fabrică pentru a remedia disfuncționalitățile, însă această soluție nu oferă o garanție sigură că telefonul își va recăpăta complet funcțiile de conectivitate wireless sau alte funcții afectate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:00 - Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
12:51 - Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios
12:46 - Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open. Îl așteaptă un meci greu
12:37 - Pedepse extreme în armata rusă. Doi soldați, legați aproape dezbrăcați, în plină iarnă
12:25 - Raluca Pastramă, datorii la fostul soț. Ce sumă îi datorează lui Pepe
12:19 - Începe reforma companiilor de stat. Transportul feroviar și datoriile istorice, principalele provocări

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale