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Un infirmier din Budapesta, acuzat că fura bucăți de cadavre din spital și le mânca. Ce „preferințe” avea

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Un infirmier din Budapesta, acuzat că fura bucăți de cadavre din spital și le mânca. Ce „preferințe” aveaspital / sursa foto> dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Ungaria investighează un caz care a șocat opinia publică, după ce un infirmier din Budapesta a fost acuzat că a sustras rămășițe umane și le-a păstrat în locuința sa. Bărbatul este cercetat pentru profanare de cadavre și alte posibile infracțiuni care urmează să fie stabilite pe durata anchetei, potrivit Hirado.

Ce au găsit anchetatorii în casa unui infirmier din Ungaria, suspectat că mânca bucăți de cadavre

Suspectul, în vârstă de 30 de ani, lucra într-o unitate medicală din capitala Ungariei. Investigația a fost declanșată după ce anchetatorii au primit informații potrivit cărora acesta ar fi depozitat rămășițe umane în locuința sa.

În timpul perchezițiilor efectuate de Biroul Național de Investigații, polițiștii au găsit mai multe cranii, oase, organe și fragmente de țesut uman.

Anchetatorii au ridicat, de asemenea, echipamente electronice, inclusiv computere, telefoane mobile, tablete și alte dispozitive care ar putea conține informații relevante pentru dosar.Morga

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Concluziile anchetatorilor

Potrivit primelor concluzii, bărbatul manifesta un interes deosebit pentru anatomie și patologie.

Ancheta vizează și suspiciuni potrivit cărora acesta ar fi obținut unele dintre rămășițele umane atât din spitalul în care lucra, cât și din cimitirele abandonate aflate pe teritoriul Ungariei și Slovaciei.

Infirmierul a recunoscut că fura bucăți de cadavre

În timpul audierilor, suspectul ar fi recunoscut o parte dintre faptele investigate și le-ar fi declarat anchetatorilor că era obsedat de anatomie.

Potrivit informațiilor apărute în presa ungară, bărbatul a susținut că a preparat și mâncat organe.

Toate probele descoperite în urma perchezițiilor au fost trimise pentru expertize criminalistice și medico-legale. Specialiștii încearcă acum să stabilească proveniența fiecărui fragment anatomic și să identifice eventualele victime.

Suspectul a fost inițial reținut, iar ulterior plasat sub supraveghere judiciară, conform deciziei instanței.

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