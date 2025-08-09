International Oamenii care mănâncă oameni. Locul în care canibalismul s-a păstrat de mii de ani







Papua Noua Guinee, un loc plin de mistere, care i-a fascinat pe exploratori în ultimele sute de ani. Insula, situată la nord de Australia și la est de Indonezia are o tristă reputația din cauza unui obicei al băștinașilor. Care au practicat canibalismul din cele mai vechi timpuri. Din câte se pare, tradiția ar mai fi respectată și astăzi de câteva triburi. Oameni care mănâncă oameni. Nu din cauza foametei, ci din motive războinice.

Dacă pentru occidentali, canibalismul este oripilant, pentru localnici a fost întotdeauna o normă culturală. Canibalismul ritualic manifestă credința puternică – animismul (Formă primitivă a religiei, când oamenii credeau în spirite și în existența unor duhuri ale obiectelor).

Există mai multe triburi cunoscute pe teritoriul Papuei de Vest (Papua indoneziană), care practică canibalismul de secole. Unele dintre ele respectă tradiția chiar și astăzi, conform siteului travelmarbles.com.

Podișul central din Papua de Vest este locul de baștină al poporului Dani. Indigenii trăiesc în așa-numitele „honai honai”, mici colibe în formă de ciupercă, construite din paie și stuf, și sunt vânători. Bărbații își petrec cea mai mare parte a timpului pregătind arme primitive, vânând și îngrijind rănile suferite, în timp ce femeile au grijă de copii, cultivă cartofi dulci și tutun.

La fel ca majoritatea grupurilor etnice din Noua Guinee, tribul Dani trăiește într-o lume proprie, plină de rituri și ritualuri ciudate. O mare parte a ceremoniilor funerare constă în amputarea degetelor membrelor feminine pentru fiecare deces din familie sau sacrificarea mai multor porci în timpul sărbătorilor, pentru a arăta succesul comunității.

Festinele cu porc și ritualurile de gătit sunt o parte importantă a fiecărui eveniment important, când mai mulți porci sunt uciși cu arcul și săgeata, porționați, înveliți în frunze de bananier și gătiți în mod tradițional în cuptorul de pământ, împreună cu cartofi și manioc.

Războaiele locale, între sate, fac parte din cultura tradițională Dani. În luptă, accentul se pune pe insultarea inamicului și rănirea sau uciderea unor victime simbolice, spre deosebire de cucerirea teritoriului sau a proprietăților sau înfrângerea satului inamic. După aceea, rămășițele lor sunt păstrate pentru o mare sărbătoare, armele sunt decorate cu ornamente realizate din corpul victimei, iar trofeele, precum craniul, oasele și părul, sunt expuse în cea mai respectată parte a satului.

Tribul Yali este unul dintre cele mai izolate. A fost descoperit în 1960 și este greu accesibil din cauza reliefului dificil (vegetația luxuriantă și munți abrupți). Membrii sunt mici de înălțime, aproximativ 1,50 metri și trăiesc la 2.500 de metri altitudine.

Yali erau, de asemenea, vânători de renume și canibali, obișnuind să mănânce carnea și creierul dușmanilor lor cât erau încă calde. Să macine oasele până le transformau în praf și să le arunce în valea adâncă, pentru a-i împiedica să se întoarcă.

Regiunea este atât de îndepărtată și inaccesibilă încât chiar și grupurile etnice vecine rareori intrau în contact unele cu altele. Această situație a dus la o dezvoltare diferită a fiecărei limbi, astfel încât minoritățile din acest teritoriu rar se înțeleg între ele.

Mlaștinile din zona de coastă sudică a Papuei de Vest sunt unele dintre cele mai greu accesibile zone din lume. Acesta este teritoriul tribului Asmat, renumit pentru sculpturile sale spectaculoase în lemn, considerate printre cele mai frumoase din lume, dar mai ales pentru că membrii săi sunt legendari vânători de capete.

În timpul războiului, ei mâncau creierul dușmanilor lor amestecat cu viermi de sago – totul servit pe jumătatea de craniu. După aceea, îl curățau și îl foloseau ca pernă pentru a inspira respect și teamă. Ei nu ucideau pentru hrană și nici măcar nu păstrau craniul ca trofeu, ci îl venerau ca pe un obiect sacru și se credea că are puteri speciale.