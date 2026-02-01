Cei mai periculoși criminali din istorie. Au ucis zeci de oameni

De-a lungul timpului, anumiți criminali au intrat în istorie nu doar prin cruzimea faptelor lor, ci și prin modul în care au fost cazați de sistemele penitenciare menite să îi controleze. Acești deținuți au fost considerați atât de periculoși încât autoritățile au construit sau selectat unele dintre cele mai dure închisori din lume pentru a-i ține sub supraveghere permanentă, potrivit internationalsecurityjournal.com.

Unul dintre cei mai notorii criminologi americani ai secolului XX a fost Ted Bundy, al cărui nume a devenit sinistru prin seria de crime comise în Statele Unite în anii ’70. Bundy a recunoscut uciderea a peste 30 de femei și a fost încarcerat în mai multe penitenciare de maximă securitate înainte de a fi condamnat la moarte.

În 1989, a fost executat în Florida, într-o procedură care a încheiat epoca terorii pe care a creat-o în mai multe state americane.

De asemenea, Jeffrey Dahmer, supranumit „Canibalul din Milwaukee”, și-a petrecut scurta detenție în Columbia Correctional Institution din Wisconsin, unde deținuții sunt ținuți sub observație strictă și cu comunicare limitată cu alți prizonieri. Dahmer, responsabil pentru crime și acte de canibalism, a fost ucis de un coleg de celulă în 1994, demonstrând riscurile chiar și în închisori considerate sigure.

Un alt caz extrem este cel al criminalului britanic Ian Brady, care a ucis copii în anii ’60. Brady a fost închis în penitenciare cu regim sever în Marea Britanie și apoi în Irlanda de Nord, unde a rămas până la moartea sa în 2017, într-un regim de izolare severă conceput pentru criminalii deosebit de periculoși.

În Rusia, unul dintre cele mai temute penitenciare este Penal Colony No. 6, cunoscută sub numele neoficial de Black Dolphin. Această închisoare de maximă securitate din orașul Sol-Iletsk găzduiește cei mai violenți criminali ai țării, inclusiv ucigași în serie, teroriști, canibali și pedofili, mulți dintre ei condamnați pe viață.

Numărul acestora se apropie de 700, iar condițiile din interior sunt unele dintre cele mai stricte din lume.

Penitenciarul Black Dolphin își datorează numele unei sculpturi reprezentând un delfin negru, plasată la intrarea clădirii, un simbol ironic al izolării și al pierderii libertății. Inițial construit ca un ostrog în secolul al XVIII‑lea, locul a devenit în 2000 o închisoare de maximă securitate, unde deținuții sunt ținuți în celule mici, izolați majoritatea timpului și supravegheați non‑stop.

Regimul intern este menit să împiedice orice evadare sau tentativă de revoltă: deținuții sunt plimbați între clădiri doar cu ochii acoperiți și mâinile încătușate la spate, în poziție menită să le împiedice orientarea.

Celulele sunt simple și austere, iar prizonierii au la dispoziție doar strictul necesar: pâine, supă, cărți, ziare și un radio. Sistemul de supraveghere include camere video în fiecare colț al clădirii și patrule regulate la intervale scurte, care verifică permanent comportamentul deținuților, inclusiv în timpul somnului.

Deținuții din astfel de penitenciare sunt selecționați pe baza gravității crimelor comise și a riscului pe care îl prezintă. În Black Dolphin, de exemplu, mulți dintre cei băgați după gratii au comis multiple omoruri, iar unii au fost implicați și în acte de canibalism sau terorism — infracțiuni în ochii autorităților rusești incompatibile cu eliberarea.

Pe lângă Rusia și Statele Unite, alte penitenciare extreme includ închisori din America Latină sau Asia, unde securitatea este atât de strictă încât contactul social între deținuți este limitat sau aproape inexistent, iar fiecare moment al vieții este monitorizat și controlat.

În astfel de medii, managementul penitenciar nu urmărește doar siguranța fizică, ci și prevenirea oricărei influențe între prizonieri care ar putea genera violență sau instabilitate.