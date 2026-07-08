HAI România! Alexa, Turcescu și Lăzescu: NATO și alte dureri de cap. HAI LIVE cu Turcescu







Liviu Alexa, Robert Turcescu si Andi Lăzescu discută despre summitul NATO de la Ankara, dar nu vă speriați, nu e nimic plictisitor aici, e un podcast, nu un talk-show de televiziune. Mai ales că, asa cum se întâmplă de obicei, discuțiile ating si multe alte subiecte! Că, deh, nu se poate să nu vorbim despre meciul de infarct de ieri dintre Argentina si Egipt, nu?

Ne vedem la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.