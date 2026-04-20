Expoziția „Filcăi” a lui Liviu Alexa, un real succes în Capitală. Sute de oameni, prezenți la vernisaj

Jurnalistul de investigație Liviu Alexa își continuă parcursul în arta contemporană cu expoziția „Filcăi”, deschisă la București, un proiect care vine după debutul său expozițional de la Cluj-Napoca. Noua serie de lucrări marchează o etapă în care artistul își rafinează direcția și își consolidează limbajul vizual, fără a renunța la temele sociale și ironice care îi definesc stilul, potrivit Curatorial. Vernisajul expoziției a avut loc pe 16 aprilie. La eveniment au fost prezenți sute de oameni, care au admirat lucrările transpuse cu atenție pe pânză.

Expoziția a pornit de la „Filcăi”, un joc de cărți tradițional din Ardeal, prezent în spații informale ale vieții cotidiene, pe care artistul îl transformă într-un pretext narativ pentru o suită de lucrări de mari dimensiuni. Cele douăzeci de pânze sunt concepute ca un pachet simbolic în care hazardul, destinul și reinterpretarea personajelor devin elemente centrale ale construcției artistice.

Liviu Alexa a folosit această structură pentru a construi o lume vizuală în care referințele culturale, sociale și politice se intersectează cu scene inspirate din realitatea imediată, rezultând o serie de imagini încărcate de semnificații multiple.

Figurile din mitologie și literatură sunt readuse în prezent și plasate în contexte actuale, uneori cu accente satirice, alteori cu trimitere directă la mediul de afaceri, la cultura digitală sau la societatea de consum. Aceste reconfigurări sunt dublate de inserții vizuale care fac trimitere la branduri, simboluri comerciale și elemente recognoscibile din spațiul urban contemporan.

Prin această abordare, artistul construiește un discurs despre felul în care realitatea este filtrată de imagine și despre modul în care cultura vizuală contemporană influențează percepția asupra lumii.

Expoziția continuă direcția începută în proiectul anterior al artistului și dezvoltă o critică vizuală asupra societății contemporane, marcată de suprasaturarea informațională, consumul accelerat de imagini și influența rețelelor digitale. Lucrările sunt construite într-un registru narativ, cu accente ironice și uneori incomode, care păstrează coerența întregului demers artistic.

O parte dintre lucrări au fost deja achiziționate. Expoziția „Filcăi” poate fi vizitată la București până la începutul lunii mai 2026.