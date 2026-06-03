⚽ Fiica lui Pelé, mesaj istoric pentru Nadia Comăneci

„Tu, la fel ca tatăl meu, ai schimbat istoria sportului mondial!” O legătură de dincolo de timp între doi titani ai sportului mondial! Flavia Arantes do Nascimento, fiica „Regelui” Pelé, îi aduce un tribut emoționant Nadiei Comăneci la împlinirea a 50 de ani de la „Zecele Perfect”. Ea face o paralelă superbă între tatăl său și Nadia, amintind cum amândoi, de la vârste foarte fragede, au dat dovadă de o excelență greu de imaginat și au arătat lumii că perfecțiunea poate fi atinsă prin iubire, dedicare și curaj.

„Tu, la fel ca tatăl meu, sunteți inspirații pentru tot restul vieții!” - Flavia Arantes do Nascimento. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra legendele nemuritoare ale planetei! 🇷🇴🇧🇷🏆 #NadiaComaneci #Pele #FlaviaArantes #SportMondial #Perfect10 #RegelePele #Legende