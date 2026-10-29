Accidentul feroviar din Urda, provincia Toledo, în care au murit cel puțin 68 de persoane, a plasat Spania pe primul loc într-o comparație internațională privind decesele asociate accidentelor în care au fost implicate trenuri de mare viteză sau de viteză ridicată. Potrivit publicației spaniole The Objective, numărul total al victimelor din aceste evenimente a ajuns la 194 de la inaugurarea rețelei spaniole de mare viteză, în 1992.

Cifra include victimele accidentelor de la Angrois, din 2013, Adamuz, din ianuarie 2026, și Urda, din octombrie 2026.

Datele prezentate de publicația spaniolă depășesc totalul de 163 de decese în rândul pasagerilor raportate în accidente feroviare de mare viteză din restul lumii, în perioada analizată.

Accidentul de la Angrois s-a produs pe 24 iulie 2013, în apropiere de Santiago de Compostela, în regiunea Galicia. Un tren Alvia care circula pe ruta Madrid–Ferrol a deraiat într-o curbă unde viteza era limitată la 80 km/h. Tragedia s-a soldat cu 80 de morți.

În ianuarie 2026, un alt accident feroviar grav, produs la Adamuz, în provincia Córdoba, a provocat moartea a 46 de persoane. Circumstanțele acestui eveniment au readus în atenție siguranța circulației feroviare și necesitatea verificării infrastructurii și a sistemelor de control.

Cel mai recent accident menționat în această comparație s-a produs la Urda, în provincia Toledo, unde două trenuri au fost implicate într-o coliziune pe linia de mare viteză Madrid–Sevilla. Potrivit informațiilor publicate pe 29 octombrie 2026, cel puțin 68 de persoane au murit.

Spania dispune de aproximativ 4.000 de kilometri de linii feroviare de mare viteză, fiind depășită la lungimea rețelei doar de China, potrivit datelor citate de presa spaniolă.

Cu toate acestea, comparația realizată de The Objective indică un număr mai mare de victime în accidentele feroviare de mare viteză din Spania decât în celelalte țări incluse în analiză.

În China, publicația menționează 41 de victime în două accidente: 40 în tragedia de la Wenzhou, din 2011, și una într-un incident produs în Guizhou. În Franța, numărul indicat este de 11 victime, iar în Italia, de două.

Unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa a avut loc la Eschede, în Germania, în 1998. Deraierea unui tren ICE a provocat moartea a 101 persoane, tragedia devenind un reper în discuțiile despre siguranța transportului feroviar.

Comparațiile internaționale trebuie interpretate ținând cont de criteriile statistice utilizate, de perioada analizată și de tipurile de trenuri și victime incluse.

Accidentul din Urda a readus în atenție importanța sistemelor de semnalizare, a controlului circulației și a procedurilor aplicate în cazul unor defecțiuni tehnice.

Cauzele exacte și eventualele responsabilități trebuie stabilite de autoritățile competente, pe baza probelor și a concluziilor investigației tehnice. Informațiile preliminare nu pot fi considerate concluzii definitive.

Rezultatele anchetei vor putea clarifica împrejurările în care s-a produs coliziunea și dacă sunt necesare modificări ale procedurilor de siguranță.

Datele publicate de The Objective plasează Spania pe primul loc în comparația privind numărul de decese asociate accidentelor feroviare de mare viteză. Totuși, această statistică nu demonstrează, prin ea însăși, existența unei singure cauze comune pentru accidente.

Investigațiile privind tragediile recente vor fi importante pentru identificarea eventualelor deficiențe și pentru stabilirea măsurilor care pot contribui la prevenirea unor incidente similare.