Spania începe trei zile de doliu după ce cel puțin 68 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria modernă a Europei, potrivit BBC.

Echipele de urgență au lucrat toată noaptea sub reflectoare puternice pentru a tăia vagoanele metalice în căutarea victimelor, multe dintre cele ucise în accident urmând să fie identificate.

Autoritățile investighează cauza dezastrului, care a avut loc miercuri dimineață, când un tren care circula de la Madrid la Sevilla s-a izbit de un tren staționar.

Sute de persoane au fost detașate la locul dezastrului pentru a ajuta la eforturile de recuperare, potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, drone și elicoptere fiind folosite pentru a găsi victimele și a îndepărta molozul.

Trenul staționar, operat de operatorul feroviar privat Iryo, avea 147 de pasageri la bord și se oprise pe șine din cauza unei defecțiuni a computerului, potrivit ministrului transporturilor din Spania, Óscar Puente.

El a spus că, atunci când există o defecțiune a sistemului, un centru care funcționează 24 de ore din 24 din Madrid preia controlul, dar a luat o decizie „inexplicabilă” de a instrui trenurile să se miște din nou, fără restricții de viteză.

Înregistrările audio dintre controlorii de tren din Madrid și mecanicii de locomotivă par să arate că un tren de mare viteză a primit permisiunea de a se mișca, chiar dacă un altul din față se blocase.

Compania Iryo a spus că trenul său a fost „lovit din spate” de un alt tren, operat de compania feroviară de stat spaniolă, Renfe, care transporta 397 de pasageri. Forța accidentului a provocat căderea mai multor vagoane pe un terasament.

Martorii au descris că au văzut oameni plângând și sângerând, pasageri blocați în scaune și fum ridicându-se prin vagoane, dintre care unul a luat foc.

Spania a suferit două dezastre feroviare grave în acest an, după ce un alt accident feroviar între trenuri de mare viteză a ucis 46 de persoane lângă Córdoba, în ianuarie. Acesta a avut loc pe aceeași linie ca și accidentul de miercuri, dar mult mai la sud.

Noaptea, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în fața clădirii Ministerului Transporturilor din Spania, în capitală, potrivit postului de televiziune spaniol TVE, care a relatat că manifestanții cereau în mare parte demisiile lui Sánchez și Puente.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile după ce protestatarii au aruncat cu sticle și rachete de semnalizare. Nu au fost raportate răniri sau arestări.

Mecaniștii feroviari sunt așteptați să continue greva planificată joi, Sindicatul Spaniol al Mecaniștilor Feroviari (Semaf) declarând că greva va avea loc „în apărarea siguranței feroviare”.

Majoritatea partidelor politice și-au suspendat campania pentru alegerile viitoare în urma incidentului. Excepția a fost partidul de dreapta Vox. Liderul său, Santiago Abascal, a declarat că partidul său nu va participa la ceea ce a descris ca fiind încercări de „a folosi doliul pentru a reduce la tăcere criticile” la adresa infrastructurii feroviare a țării.

Liderul principalului partid de opoziție din Spania, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat: „Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”.

Garda Civilă Spaniolă a înființat birouri în Madrid, Toledo, Sevilla și Córdoba pentru a investiga rapoartele despre persoane dispărute.

„Prioritatea principală este identificarea persoanelor dispărute și prelevarea de probe ADN pentru a putea localiza rudele acestora”, a scris garda civilă într-o postare pe X.

În Toledo, aproape de locul accidentului, localnicii au ținut un minut de reculegere în timpul unei priveghiuri pentru a comemora victimele.

Steagurile Uniunii Europene sunt arborate în bernă la Bruxelles, în ceea ce Comisia Europeană a numit un „semn de solidaritate europeană” în timpul perioadei de doliu a Spaniei.

Accidentul de miercuri este cel mai grav pe care l-a cunoscut țara din 2013, când 80 de persoane au murit la periferia orașului Santiago de Compostela, în nord-vestul Spaniei.