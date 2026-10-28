Cel puțin 39 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză din Spania, potrivit autorităților locale citate de presa internațională.

„Circulația pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia este în prezent suspendată în urma unei coliziuni între două trenuri”, a precizat Adif, potrivit Sky News.

Accidentul s-a produs între localitățile Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, și a implicat un tren AVE al companiei Renfe, care circula de la Madrid spre Sevilla, și un tren Iryo care se deplasa în sens opus. Două vagoane au ieșit de pe șine și au căzut pe un terasament.

Echipele medicale și serviciile de urgență au intervenit la locul accidentului, în timp ce circulația feroviară pe ruta afectată a rămas suspendată.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață, 28 octombrie 2026, în Spania, iar administratorul infrastructurii feroviare, Adif, a suspendat circulația pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, accidentul a implicat un tren AVE care circula spre Sevilla și o garnitură Iryo care se deplasa în sens opus.

Incidentul s-a produs în provincia Toledo, în apropierea localităților Los Yébenes și Urda, iar primele informații din presa spaniolă indică existența mai multor persoane rănite. Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului. La momentul publicării primelor relatări, autoritățile nu prezentaseră un bilanț oficial complet al victimelor și nici o explicație privind cauzele coliziunii.

Adif a anunțat suspendarea traficului pe ruta de mare viteză Madrid–Andaluzia după coliziunea dintre cele două trenuri. Într-un mesaj publicat pe platforma X, administratorul feroviar a precizat că măsura a fost luată în urma unui impact din spate între două garnituri.

Decizia afectează una dintre legăturile feroviare importante dintre capitala Spaniei și sudul țării. Suspendarea circulației poate provoca întârzieri și modificări ale programului trenurilor, în funcție de durata intervenției și de condițiile în care infrastructura va putea fi redeschisă.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează cât timp va rămâne întrerupt traficul și nici când ar putea fi reluate serviciile în condiții normale.

Potrivit publicației spaniole El País, citată de Reuters, unul dintre trenurile implicate era un AVE care plecase din Madrid și se îndrepta spre Sevilla. Cealaltă garnitură aparținea operatorului Iryo și circula în direcția opusă.

Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo). Los testigos confirman que hay víctimas mortales. En el lugar están trabajando bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. https://t.co/KACO8ijtcd — ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2026

Aceeași publicație a relatat că două vagoane ar fi ieșit de pe șine și ar fi căzut pe un taluz. Informația a fost atribuită relatărilor martorilor și nu reprezenta, la acel moment, o confirmare oficială completă a circumstanțelor accidentului.

Primele relatări din presa spaniolă menționau mai multe persoane rănite și sosirea echipajelor medicale la locul coliziunii. Amploarea intervenției și starea pasagerilor urmau să fie clarificate pe măsură ce autoritățile furnizau informații suplimentare.

Potrivit publicației spaniole laSexta, care a citat surse din cadrul Adif, incidentul s-a produs în jurul orei locale 8:30, în zona localității Urda, din provincia Toledo. Publicația a relatat că la intervenție participau pompieri, echipe de protecție civilă și personal medical, inclusiv elicoptere sanitare și unități medicale mobile de urgență.

Aceste informații indică mobilizarea unor resurse importante pentru evaluarea situației și acordarea de îngrijiri persoanelor afectate. Cu toate acestea, numărul exact al răniților, gravitatea leziunilor și eventualele decese nu puteau fi stabilite pe baza primelor relatări.

Cauzele coliziunii nu fuseseră precizate în informațiile inițiale. Stabilirea împrejurărilor accidentului va depinde de verificările autorităților și de datele tehnice privind circulația celor două garnituri.

Pasagerii care urmau să călătorească pe ruta Madrid–Andaluzia trebuie să urmărească actualizările publicate de Adif și de operatorii feroviari. Până la clarificarea situației, programul curselor poate suferi modificări, iar durata întreruperii traficului rămâne incertă.