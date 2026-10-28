O posibilă eroare umană, asociată unei defecțiuni a sistemului de semnalizare, este una dintre ipotezele analizate în cazul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză din Spania. Potrivit presei spaniole, trenul Renfe ar fi continuat deplasarea în pofida unui semnal roșu și ar fi lovit din spate o garnitură Iryo oprită pe linie, în provincia Toledo, miercuri, 28 octombrie 2026.

În cele două trenuri se aflau aproximativ 544 de pasageri: 397 în garnitura Renfe și 147 în trenul Iryo, inclusiv un bebeluș. Accidentul s-a soldat cu victime și a provocat deraierea unor vagoane. Cauza exactă și succesiunea evenimentelor urmează să fie stabilite de anchetatori, iar ipoteza privind semnalizarea nu a fost confirmată oficial.

Potrivit publicației spaniole El País, care citează surse guvernamentale, una dintre ipotezele analizate este aceea că un operator al infrastructurii feroviare Adif ar fi autorizat continuarea deplasării trenului Renfe, deși semnalizarea indica oprirea.

Această posibilă eroare ar fi intervenit după o defecțiune a sistemului principal de semnalizare și protecție a traficului. Conform informațiilor preliminare prezentate de publicație, problema tehnică ar fi determinat oprirea mai multor trenuri din zonă, iar ulterior circulația ar fi fost reluată sub control uman.

Trenul Iryo ar fi rămas însă oprit pe linie, în timp ce garnitura Renfe a continuat deplasarea și a intrat în coliziune cu acesta.

Publicația spaniolă Cadena SER a relatat, de asemenea, că, potrivit unor surse guvernamentale, trenul Renfe ar fi primit ordin să continue deplasarea, deși semaforul era roșu.

Aceste informații reprezintă ipoteze preliminare, nu concluzii definitive ale anchetei. Autoritățile trebuie să stabilească dacă sistemul de semnalizare a funcționat necorespunzător, cum au fost transmise ordinele de circulație și dacă a existat o eroare umană.

Datele comunicate de autoritățile regionale din Castilla-La Mancha și preluate de postul public TVE indică următoarea distribuție a pasagerilor:

Trenul Renfe: 397 de pasageri.

397 de pasageri. Trenul Iryo: 147 de pasageri, inclusiv un bebeluș.

147 de pasageri, inclusiv un bebeluș. Total: aproximativ 544 de pasageri în cele două garnituri.

#Spain #Latest At least 10 people confirmed dead and dozens severely injured following high speed train crash near #Toledo Reports of toll rising to 46. Two wagons ejected by crash. Trains involved: Iryo 6076 - 147 passengers and AVE 2080 - 397 passers. Video @Undercover_Camo https://t.co/cKr7eBPLNz — José Miguel Sardo (@jmsardo) October 28, 2026

Informațiile inițiale au fost furnizate de Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional. Numărul persoanelor aflate la bord este esențial pentru operațiunile de identificare a pasagerilor, evaluarea răniților și coordonarea intervenției serviciilor de urgență.

Accidentul s-a produs pe linia de mare viteză care leagă Madridul de Sevilla, în apropierea punctului kilometric 118. Potrivit informațiilor publicate de Euronews, două vagoane din partea din spate a trenului Iryo au deraiat în urma impactului.

Administratorul infrastructurii feroviare Adif a suspendat traficul pe ruta Madrid–Andaluzia pentru a permite intervenția echipelor de salvare și desfășurarea investigațiilor.

Bilanțul victimelor a fost actualizat pe parcursul dimineții. Reuters a relatat ulterior că numărul persoanelor decedate ajunsese la cel puțin 30, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile regionale. Cifra este provizorie și poate fi modificată pe măsură ce intervenția continuă.

Investigația va trebui să clarifice succesiunea exactă a evenimentelor, starea sistemelor de semnalizare și modul în care a fost autorizată deplasarea trenului Renfe.

De asemenea, anchetatorii vor analiza datele tehnice înregistrate de garnituri și comunicațiile dintre personalul feroviar și centrul de control.