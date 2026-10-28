Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că a solicitat informații oficiale autorităților din Spania cu privire la identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite în urma accidentului feroviar grav produs miercuri în provincia Toledo.

Potrivit serviciilor de urgență din Castilia-La Mancha, cel puțin 39 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri.

Demersurile sunt desfășurate prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, care menține legătura cu autoritățile locale pentru a obține date confirmate despre victime.

„În urma accidentului feroviar grav din provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite”, a transmis instituția.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, operațiunile de salvare și acordare a primului ajutor sunt încă în desfășurare. Bilanțul victimelor ar putea fi actualizat pe măsură ce intervenția echipelor de urgență avansează și sunt disponibile informații suplimentare.

Până în prezent, Consulatul României la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu acest accident. Absența solicitărilor nu clarifică însă dacă printre victime se află cetățeni români, motiv pentru care verificările continuă.

MAE precizează că echipele diplomatice și consulare ale României din Spania sunt pregătite să ofere sprijin consular, dacă situația o va impune. Reprezentanții instituției rămân în contact cu autoritățile locale și au anunțat că vor reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Deocamdată, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate oficial de MAE. Autoritățile române așteaptă comunicări oficiale din partea instituțiilor spaniole pentru a stabili dacă cetățeni români au fost afectați de tragedie.