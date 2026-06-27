Actualitate

Fotbalul african bate la ușa istoriei: Cupa Mondială nu mai este doar o fantezie

Comentează știrea
Fotbalul african bate la ușa istoriei: Cupa Mondială nu mai este doar o fantezieCupa Mondială. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Selecționerul naționalei RD Congo, Sebastien Desabre, consideră că succesul unei reprezentative africane la Cupa Mondială nu mai este un scenariu improbabil, ci o evoluție firească a progreselor înregistrate de fotbalul de pe continent. Antrenorul francez spune că nivelul echipelor, al jucătorilor și al pregătirii tehnice este în continuă creștere, iar câștigarea trofeului mondial de către o selecționată africană este doar o chestiune de timp.

„Structurile sunt tot mai bune, antrenorii sunt tot mai buni, iar jucătorii sunt din ce în ce mai buni”, a declarat Desabre, citat de DPA.

Francezul, care pregătește naționala RD Congo și are o experiență de 15 ani ca antrenor în fotbalul african, vorbește despre aceste evoluții înaintea meciului cu Uzbekistan, programat sâmbătă, în care echipa sa încearcă să obțină calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției.

Parcursul Marocului este văzut ca un semn al progresului fotbalului african

sursa: Facebook

În opinia lui Sebastien Desabre, rezultatele obținute în ultimii ani confirmă dezvoltarea fotbalului african.

Situațiile în care îți poți pierde pensia. Când poate fi suspendată sau încetată plata drepturilor
Situațiile în care îți poți pierde pensia. Când poate fi suspendată sau încetată plata drepturilor
Ce este în realitate euro digital și când ar putea intra în circulație
Ce este în realitate euro digital și când ar putea intra în circulație

Marocul a devenit în 2022 prima reprezentativă africană care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale, iar la actuala competiție continuă parcursul în fazele eliminatorii. Campioana Africii la „masa verde” va întâlni luni naționala Olandei în șaisprezecimile de finală.

Tot Marocul va găzdui următoarea ediție a Cupei Mondiale, împreună cu Spania și Portugalia.

Cupa Mondială. Un număr record de echipe africane participă la actuala ediție

Selecționerul RD Congo speră ca reprezentarea continentului african la Cupa Mondială să continue să crească în anii următori.   La actuala ediție a competiției s-au calificat zece echipe africane, cel mai mare număr din istoria turneului.

„Sper că vor fi mai multe echipe. Dar acest lucru se aplică de asemenea și pentru alte continente”, a declarat antrenorul francez în vârstă de 49 de ani.

Stiri calde

16:33 - PSD ironizează numele lui Siegfried Mureșan: „Românii o să-și scrântească limba”

16:25 - Israel, atac în sudul Libanului, la o zi după acordul-cadru semnat la Washington

16:12 - Povestea tragediei din Magdeburg. Atacul de la târgul de Crăciun, condamnarea la închisoare pe viață și „golul absolu...

16:03 - Eugen Tomac susține că Nicușor Dan a încercat să mențină coaliția unită. Ce spune despre căderea Guvernului Bolojan

15:50 - De ce se zaharisește mierea și cum o poți aduce înapoi în stare lichidă

15:42 - Mirel Curea, despre perioada lui Siegfried Mureșan în Parlamentul German: „Loialitatea față de Constituția Germaniei!”

HAI România!

Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Proiecte speciale