Selecționerul naționalei RD Congo, Sebastien Desabre, consideră că succesul unei reprezentative africane la Cupa Mondială nu mai este un scenariu improbabil, ci o evoluție firească a progreselor înregistrate de fotbalul de pe continent. Antrenorul francez spune că nivelul echipelor, al jucătorilor și al pregătirii tehnice este în continuă creștere, iar câștigarea trofeului mondial de către o selecționată africană este doar o chestiune de timp.

„Structurile sunt tot mai bune, antrenorii sunt tot mai buni, iar jucătorii sunt din ce în ce mai buni”, a declarat Desabre, citat de DPA.

Francezul, care pregătește naționala RD Congo și are o experiență de 15 ani ca antrenor în fotbalul african, vorbește despre aceste evoluții înaintea meciului cu Uzbekistan, programat sâmbătă, în care echipa sa încearcă să obțină calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției.

În opinia lui Sebastien Desabre, rezultatele obținute în ultimii ani confirmă dezvoltarea fotbalului african.

Marocul a devenit în 2022 prima reprezentativă africană care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale, iar la actuala competiție continuă parcursul în fazele eliminatorii. Campioana Africii la „masa verde” va întâlni luni naționala Olandei în șaisprezecimile de finală.

Tot Marocul va găzdui următoarea ediție a Cupei Mondiale, împreună cu Spania și Portugalia.

Selecționerul RD Congo speră ca reprezentarea continentului african la Cupa Mondială să continue să crească în anii următori. La actuala ediție a competiției s-au calificat zece echipe africane, cel mai mare număr din istoria turneului.

„Sper că vor fi mai multe echipe. Dar acest lucru se aplică de asemenea și pentru alte continente”, a declarat antrenorul francez în vârstă de 49 de ani.