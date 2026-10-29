Bucureștiul va găzdui finalele Rugby Europe Championship 2027

România va organiza finalele și partidele de clasament ale Campionatului European de rugby din 2027. Bucureștiul va deveni centrul rugby-ului continental pe 14 martie, când sunt programate patru meciuri, inclusiv partida care va desemna campioana competiției. Până atunci, „Stejarii” vor disputa trei meciuri în faza grupelor, două în deplasare și unul pe teren propriu.

Rugby Europe a anunțat calendarul competițional pentru ediția din 2027 a Rugby Europe Championship și a confirmat că România va găzdui faza finală a turneului, inclusiv meciurile de clasament. Evenimentul principal va avea loc pe 14 martie 2027, la București, unde suporterii vor putea urmări patru partide într-o singură zi, de la confruntările pentru stabilirea pozițiilor finale până la marea finală a competiției.

Potrivit informațiilor publicate de rugbyromania.ro, organizarea evenimentului reprezintă o recunoaștere importantă pentru rugby-ul românesc și o responsabilitate majoră pentru Federația Română de Rugby.

La ediția din 2027 a Campionatului European vor participa opt echipe naționale, împărțite în două grupe. România va evolua în Grupa A, alături de Georgia, Belgia și Polonia. Grupa B va fi alcătuită din Portugalia, Spania, Țările de Jos și Elveția.

Pentru echipa națională a României, faza grupelor va începe pe 6 februarie, cu o partidă în deplasare împotriva Belgiei, programată la Bruxelles, de la ora 16:15, ora României.

Al doilea meci al „Stejarilor” va fi disputat pe teren propriu, pe 12 februarie, împotriva Poloniei. Confruntarea este programată la București, de la ora 18:00.

În ultima etapă a grupelor, România va întâlni Georgia, în deplasare, la Tbilisi. Partida este programată pentru 20 februarie, de la ora 17:00, ora României.

Prima etapă a Rugby Europe Championship 2027 va avea loc pe 6 și 7 februarie. Runda a doua este programată între 12 și 14 februarie, iar meciurile din ultima etapă a grupelor se vor disputa pe 20 și 21 februarie.

La finalul acestei faze, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinalele pentru locurile 1-4. Celelalte patru echipe vor evolua în semifinalele pentru pozițiile 5-8.

Semifinalele sunt programate în intervalul 6-7 martie, urmând ca toate meciurile decisive pentru stabilirea clasamentului final să se desfășoare pe 14 martie, la București. În aceeași zi vor avea loc finala mare, partida pentru locul al treilea și celelalte meciuri de clasament.

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a salutat desemnarea României drept gazdă a fazei finale a competiției și a subliniat importanța evenimentului pentru comunitatea rugby-ului românesc.

„Desemnarea României ca gazdă a finalelor Rugby Europe Championship (REC) 2027 reprezintă, fără îndoială, o uriașă onoare, dar și o responsabilitate pe măsură pentru întreaga noastră comunitate ovală. Faptul că forul european ne încredințează organizarea acestui eveniment de top demonstrează că România este recunoscută din nou ca un pilon de stabilitate și profesionalism în rugby-ul de pe continent”, a declarat acesta.

Alin Petrache a precizat că Federația Română de Rugby pregătește un eveniment de amploare, cu obiectivul de a asigura condiții la standarde internaționale pentru echipe, oficiali și spectatori.

„Pregătim un adevărat tur de forță organizatoric. Ne asumăm această provocare cu toată energia și resursele noastre, având un obiectiv clar: să le oferim sportivilor, oficialilor și, mai ales, fanilor, o experiență impecabilă, la cele mai înalte standarde internaționale”, a afirmat președintele FRR.

„Capitala va deveni inima rugby-ului european, cu patru meciuri în aceeași zi, un format de tip «Super Sunday» de un dinamism extraordinar. Bucureștiul va găzdui într-un adevărat maraton sportiv marea finală, finala mică și meciurile de clasament, oferind publicului un regal de rugby fără precedent pe parcursul a doar câtorva ore”, a mai spus Alin Petrache.

Președintele Federației a adăugat că turneul reprezintă și o oportunitate de promovare a valorilor asociate rugby-ului, precum respectul, disciplina și solidaritatea. Totodată, el și-a exprimat încrederea că România poate organiza cu succes competiții sportive internaționale de anvergură și i-a invitat pe suporteri să fie alături de echipa națională și de celelalte participante.

„Suntem pregătiți să demonstrăm că România poate organiza evenimente de anvergură internațională și îi așteptăm pe toți iubitorii sportului să fie alături de «Stejari» și de elita rugby-ului european în 2027, pentru un spectacol de neuitat!”, a transmis Alin Petrache.

6 februarie

Belgia – România, Bruxelles, ora 16:15, ora României

Țările de Jos – Spania, Amsterdam

Polonia – Georgia, Gdynia

7 februarie

Elveția – Portugalia, Yverdon-les-Bains

12 februarie

România – Polonia, București, ora 18:00

13 februarie

Țările de Jos – Portugalia, Amsterdam

Belgia – Georgia, Bruxelles

14 februarie

Spania – Elveția, Madrid

20 februarie

Georgia – România, Tbilisi, ora 17:00, ora României

Polonia – Belgia, Gdynia

21 februarie

Elveția – Țările de Jos, Yverdon-les-Bains

Portugalia – Spania, localitatea urmează să fie confirmată

6-7 martie 2027: semifinalele pentru locurile 1-4 și 5-8

semifinalele pentru locurile 1-4 și 5-8 14 martie 2027: finala, meciul pentru locul al treilea și partidele de clasament, toate programate la București

Astfel, România va avea un rol important în ediția din 2027 a Rugby Europe Championship, atât prin participarea „Stejarilor” la competiție, cât și prin organizarea zilei finale. Pe 14 martie, capitala va găzdui cele patru confruntări care vor stabili ierarhia finală a Campionatului European.