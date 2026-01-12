Edi Iordănescu, despre marile probleme pe care le-a avut la Legia Varșovia. Românul s-a lovit de ostilitatea polonezilor

Edi Iordănescu (47 de ani) a avut o experiență neferictă pe banca echipei Legia Varșovia, formație pe care a preluat-o în vara anului trecut și de care s-a despărțit acum două luni și jumătate. Tehncianul român n-a reușit să redreseze forța fotbalului polonez, club aflat în derivă și s-a lovit de multe probleme. El a fost privit cu antipatie de multe persoane.

„Am simțit anumite lucruri, dar nu le-am luat personal. Când rezultatele nu sunt cele așteptate, există critică, așa cum e și în România. Au fost voci care au spus de ce avem nevoie de un român care să ne învețe cum să facem lucrurile? Astea au fost în afara clubului.

„(n.r. - Ai simțit că românii nu sunt iubiți în Polonia?) Nu neapărat, e un popor foarte civilizat. În jurul meu nu am avut parte de astfel de lucruri. Au fost totuși voci care m-au criticat în spațiul public. Și la echipa națională, la început, au fost critici incredibile.

S-au vândut jucători foarte importanți, lumea s-a învățat în fotbal ca succesul să vină imediat. Succesul nu cade din cer, trebuie construit. A fost o provocare imensă și de asta vreau să iau lucrurile bune din această experiență”, a spus Edi Iordănescu pentru fanatik.ro.

Fostul selecționer s-a confruntat cu critici chiar din momentul în care a bătut palma cu cei de la Legia. „Eu nu pot să generalizez, nu am simțit că au aer de superioritate. Și ei sunt naționaliști, au valorile lor. Nu pot să neg asta, au fost voci care nici măcar nu îmi spuneau pe nume, îmi spuneau: românul. Nu a contat asta pentru mine, nu din cauza asta nu am dus contractul la capăt. Eu nu vreau să îmi construiesc alibiuri în jurul la asta.

În fotbal trebuie să fim toți deschiși, și noi vrem să mergem în străinătate, trebuie să acceptăm și noi străinii care vin la noi. Există libera circulație și nu trebuie să fim întristați, nu trebuie să vedem lucrurile așa.

Au fost voci foarte critice încă de la început, probabil că voiau un antrenor polonez sau de altă naționalitate. Nu pot să generalizez, am cunoscut și lucrat cu oameni deosebiți acolo.”