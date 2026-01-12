Kelemen Hunor, aspru criticat după ce a anunțat susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orbán

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a atras atenția comunității maghiare din Transilvania după ce a anunțat, la Congresul Fidesz de la Budapesta, sprijinul total al Uniunii pentru premierul Viktor Orbán. Evenimentul marchează startul campaniei electorale din Ungaria pentru 2026, afirmă jurnalistul Romeo Couți.

În discursul său și în declarațiile ulterioare, Kelemen Hunor l-a asigurat pe Viktor Orbán că succesul Fidesz nu va depinde de voturile maghiarilor din Transilvania.

Postarea liderului UDMR pe Facebook a generat critici din partea comunității maghiare, mulți considerând că participarea sa la un eveniment de campanie al unui partid străin reprezintă un gest de loialitate politică exagerată față de premierul ungar.

„Kelemen Hunor a oficializat, la Congresul FiDeSz de la Budapesta, susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orban, provocând iritare în rândul comunității maghiare din Transilvania. Evenimentul a deschis practic campania electorală din 2026 din Ungaria. Prezent la evenimentul de la Budapesta, Kelemen Hunor, în discursul său și în declarațiile ulterioare, l-a asigurat pe premierul Viktor Orbán că succesul electoral al Fidesz nu va depinde de maghiarii din Transilvania”, a arătat Romeo Couți.

Jurnalistul Romeo Couți a comentat pe Facebook că angajarea UDMR ca „remorcă” a Fidesz nu a stârnit entuziasm în Transilvania. Acesta subliniază că decizia consolidării legăturii dintre UDMR și Fidesz riscă să submineze diversitatea politică din cadrul comunității maghiare din România.

„Dupa comentarii, se poate observa că, angajarea UDMR ca remorcă a partidului lui Viktor Orban, nu a produs entuziasm în Transilvania. Comentatorii au criticat prestația președintelui UDMR la un eveniment de campanie al FiDeSz. Mulți au obiectat față de accentul pus pe loialitate politică față de Viktor Orbán. Reacțiile indică faptul că angajamentul deschis al liderului UDMR față de FiDeSz a provocat o nemulțumire semnificativă în cadrul comunității maghiare din Transilvania”, a adăugat Couți.

Mai mult, criticii spun că diversitatea politică din interiorul comunității maghiare ar putea fi anulată.

„Criticii săi spun că un angajament politic deschis care consolidează și mai mult relația de dependență dintre UDMR și Fidesz, va anula în totalitate diversitatea politică din cadrul comunității maghiare din România”, a scris jurnalistul.