International

Kelemen Hunor, aspru criticat după ce a anunțat susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orbán

Comentează știrea
Kelemen Hunor, aspru criticat după ce a anunțat susținerea totală a UDMR pentru Viktor OrbánViktor Orban. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a atras atenția comunității maghiare din Transilvania după ce a anunțat, la Congresul Fidesz de la Budapesta, sprijinul total al Uniunii pentru premierul Viktor Orbán. Evenimentul marchează startul campaniei electorale din Ungaria pentru 2026, afirmă jurnalistul Romeo Couți.

UDMR, sprijin total pentru Viktor Orban

În discursul său și în declarațiile ulterioare, Kelemen Hunor l-a asigurat pe Viktor Orbán că succesul Fidesz nu va depinde de voturile maghiarilor din Transilvania.

Postarea liderului UDMR pe Facebook a generat critici din partea comunității maghiare, mulți considerând că participarea sa la un eveniment de campanie al unui partid străin reprezintă un gest de loialitate politică exagerată față de premierul ungar.

„Kelemen Hunor a oficializat, la Congresul FiDeSz de la Budapesta, susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orban, provocând iritare în rândul comunității maghiare din Transilvania. Evenimentul a deschis practic campania electorală din 2026 din Ungaria. Prezent la evenimentul de la Budapesta, Kelemen Hunor, în discursul său și în declarațiile ulterioare, l-a asigurat pe premierul Viktor Orbán că succesul electoral al Fidesz nu va depinde de maghiarii din Transilvania”, a arătat Romeo Couți.

Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra
Kelemen Hunor

Kelemen Hunor. Sursa foto: Facebook

Șir de critici

Jurnalistul Romeo Couți a comentat pe Facebook că angajarea UDMR ca „remorcă” a Fidesz nu a stârnit entuziasm în Transilvania. Acesta subliniază că decizia consolidării legăturii dintre UDMR și Fidesz riscă să submineze diversitatea politică din cadrul comunității maghiare din România.

„Dupa comentarii, se poate observa că, angajarea UDMR ca remorcă a partidului lui Viktor Orban, nu a produs entuziasm în Transilvania. Comentatorii au criticat prestația președintelui UDMR la un eveniment de campanie al FiDeSz. Mulți au obiectat față de accentul pus pe loialitate politică față de Viktor Orbán. Reacțiile indică faptul că angajamentul deschis al liderului UDMR față de FiDeSz a provocat o nemulțumire semnificativă în cadrul comunității maghiare din Transilvania”, a adăugat Couți.

Fidesz

Fidesz. Sursa foto: Facebook

Ce ar putea urma după anunțul liderului UDMR

Mai mult, criticii spun că diversitatea politică din interiorul comunității maghiare ar putea fi anulată.

„Criticii săi spun că un angajament politic deschis care consolidează și mai mult relația de dependență dintre UDMR și Fidesz, va anula în totalitate diversitatea politică din cadrul comunității maghiare din România”, a scris jurnalistul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:55 - Jurnalist bătut în toaleta unui mall. Reacții din partea Guvernului slovac
11:43 - Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
11:37 - Universitate britanică obligată să ajusteze materialele despre Fecioara Maria după obiecții legale
11:31 - Culisele atacului lansat la adresa ministrului Justiției. Se confirmă scenariul conturat recent
11:25 - Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploar...
11:19 - Kelemen Hunor, aspru criticat după ce a anunțat susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orbán

HAI România!

Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă

Proiecte speciale