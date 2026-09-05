Serena și Venus Williams au pierdut vineri seară, la US Open, în fața perechii Hao-Ching Chan/Maya Joint, scor 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7), după un meci în care au revenit în setul decisiv și au condus cu 5-0 în tie-break-ul de 10 puncte.

Partida a reprezentat primul meci disputat de Serena și Venus Williams la US Open după ediția din 2022.

Cele două surori, care au câștigat de două ori împreună turneul de Grand Slam de la New York, au fost aproape de o nouă victorie după ce au revenit de la 1-4 în setul al treilea și au reușit să egaleze.

În tie-break-ul decisiv, Serena și Venus Williams au avut un avantaj de 5-0, însă Hao-Ching Chan și Maya Joint au întors scorul și s-au impus cu 10-7.

Serena Williams s-a întors în circuit în acest an, la vârsta de 44 de ani, în timp ce Venus Williams a continuat să joace și la 46 de ani.

Potrivit AP, Asociația de Tenis din SUA a anunțat că cele două surori nu vor fi disponibile pentru comentarii după partidă.

Pentru Serena Williams, înfrângerea în fața lui Maya Joint este a doua din această vară.

Australianca a învins-o și la Wimbledon, în trei seturi, la revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu.

Serena și Venus Williams ar fi trebuit să joace împreună la dublu mai devreme, însă au fost nevoite să se retragă după ce Serena Williams s-a accidentat la genunchi.

Problema medicală a amânat revenirea celor două surori într-un turneu de Grand Slam până la competiția de la New York.

Serena și Venus Williams au câștigat împreună la US Open în 1999 și 2009, iar după cele 10 participări au un bilanț de 27 de victorii și opt înfrângeri.