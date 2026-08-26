Sadhguru despre corp, despre minte și despre punctul din care începe schimbarea

Din cuprinsul articolului Sadhguru, relația dintre efortul fizic, alimentație și minte

Sense4FIT Summit urmează să se desfășoare la sfârșitul acestei săptămâni, 29 și 30 august, la ROMEXPO, în București, reunind mii de iubitori ai sportului. Organizatorii evenimentului au facilitat pentru Evenimentul zilei și Capital, în calitate de parteneri media ai evenimentului, un scurt interviu cu Sadhguru, unul dintre cei mai respectați maeștri spirituali, yoghin, autor și activist pentru mediu, recunoscut la nivel internațional pentru abordarea sa pragmatică și modernă asupra spiritualității.

Sadhguru este yoghin, autor de bestselleruri New York Times și fondator al Isha Foundation, o organizație non-profit de servicii umanitare, condusă de voluntari, care oferă programe de yoga și meditație, precum și inițiative de amploare pentru revitalizare socială, educație și protecția mediului.

La începutul acestei luni, Sadhguru a vorbit pe scena festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca despre importanța sănătății mintale și despre crearea unei planete mai conștiente. El nu aderă la nicio religie sau sistem de credințe, ci oferă în schimb practici de meditație și yoga fundamentate științific, de care pot beneficia oameni din toate mediile sociale și din toate culturile. Aplicația sa gratuită de meditație, Miracle of Mind, a fost integrată în ecosistemul festivalului UNTOLD.

La finalul acestei săptămâni, Isha Foundation va participa cu o echipă la Sense4FIT Summit.

În continuare, Sadhguru răspunde unor întrebări despre relația dintre efortul fizic, alimentație și minte.

Pentru pasionații de fitness, antrenamente funcționale, pilates sau alte sporturi de intensitate ridicată, cât de mult credeți că activitatea fizică ajută corpul să elibereze tensiunea și stresul? Merg aceste principii mână în mână cu meditația, chiar dacă nu vorbim strict despre practica yoga? Cum se îmbină ele?

Fitnessul nu înseamnă doar să-ți dezvolți musculatura. Condiția fizică ar trebui să includă atât sistemul osos, cât și sistemul muscular, dar există fitness și la nivelul organelor interne. Mai presus de toate, există alte dimensiuni ale fitnessului care țin de energie și de modul în care funcționează chimia organismului. Ceea ce numiți bucurie, nefericire, stres, anxietate, agonie și extaz reprezintă diferite tipuri de chimie. Cu alte cuvinte, ceea ce numiți în acest moment „eu” este o supă chimică. Întrebarea este: sunteți o supă extraordinară sau una nereușită? Așa cum există o tehnologie dedicată bunăstării exterioare, există o întreagă tehnologie prin care putem crea bunăstare interioară și o chimie a beatitudinii. Procesul yoga este știința gestionării lumii interioare. Există pași științifici bine definiți prin care puteți schimba chimia fundamentală a ființei voastre și puteți crea o chimie a beatitudinii. Yoga nu este un exercițiu fizic și nici un regim de fitness fizic. Dacă vă interesează doar fitnessul muscular, puteți pur și simplu să jucați tenis, să înotați sau să alergați pe munte. Sănătatea, fitnessul fizic și fitnessul mintal sunt efecte secundare ale practicii de yoga. Yoga este o modalitate de a genera o chimie a beatitudinii. Odată ce starea de beatitudine devine parte din natura voastră, puteți face față fără efort situațiilor exterioare. Yoga nu este o soluție pentru stres. Nu este nevoie să existe stres. Yoga elimină problema. Nu mai generați stres, asta-i tot. Dacă nu mai generați stres, de ce ați mai avea nevoie de o soluție pentru el?

Cât de importantă este alimentația pentru o minte sănătoasă și pentru susținerea întregului proces de meditație în viața unei persoane, mai ales dacă aceasta are obiective clare în această direcție?

Sistemul yoghin nu identifică trupul și mintea ca fiind două entități diferite. Creierul face parte din corp. Așa cum există un corp fizic, există și un corp mintal. Prin urmare, tipul de hrană pe care îl consumăm are un impact uriaș asupra minții. Dacă vă interesează cum să deveniți mai receptivi și mai sensibili față de viață, ceea ce introduceți în organism devine foarte important. Nu privim lucrurile dintr-o perspectivă morală. Indiferent dacă vreți să vă desfășurați afacerile bine, să studiați bine sau să desfășurați orice altă activitate în mod corespunzător, este extrem de important ca trupul vostru să fie într-o stare de ușurință. Așadar, ar trebui să consumați acel tip de hrană cu care corpul vostru se simte cel mai bine și din care își poate extrage nutrienții fără dificultate. Experimentați și observați: atunci când consumați alimente naturale, vegetariene, acestea vă aduc un nivel diferit de vitalitate. Unul dintre motivele fundamentale pentru care sindroamele depresive au atins în prezent proporții epidemice este faptul că mâncăm prea mult și nu avem suficientă activitate fizică. Fiecare persoană trebuie să-și găsească propriul echilibru alimentar, nu prin asumarea unor legăminte, ci prin observație și conștientizare. În general însă, dacă o persoană consumă o cantitate însemnată de germeni, fructe și legume care pot fi mâncate crude, astfel încât cel puțin 30–40% din alimentație să fie alcătuită din hrană vie, aceasta va susține foarte bine viața din interiorul său. Trebuie să vă asigurați că alimentele pe care le consumați sunt proaspete. Alimentele procesate pe care oamenii le mănâncă în prezent au aproape întotdeauna o vechime de cel puțin o lună. Aceasta va crea multă inerție în organism și vă veți pierde dinamismul. Nu vă puteți alimenta astfel și să fiți bine din punct de vedere mintal. În cultura yoghină, dacă gătim ceva, intervalul maxim în care putem consuma mâncarea gătită este de o oră și jumătate. După aceea, nu mai atingem mâncarea, deoarece a început să acumuleze ceea ce noi numim „tamas” sau inerție. Inerția nu înseamnă doar că deveniți leneși. În esență, procesul de regenerare a organismului încetinește. Apoi veți observa că, în timp, capacitățile cognitive încep să scadă treptat. Regenerarea neuronală este unul dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unei funcționări rezonabile a creierului pe parcursul întregii vieți. În acest sens, felul în care ne alimentăm joacă un rol foarte important în apariția problemelor de sănătate mintală.

Ce le recomandați persoanelor care simt că lucrurile trebuie să se schimbe în viața lor și care vor să facă o schimbare, dar nu știu de unde să înceapă? Care ar trebui să fie primul pas?

Primul lucru este să vă creați o viziune asupra a ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Încercăm mereu să ne construim viața pornind de la realitatea actuală din jurul nostru. Însă locul în care vrem să ajungem mâine nu trebuie neapărat să aibă legătură cu locul în care ne aflăm acum. Ceea ce căutăm ca fiind cel mai înalt aspect în viață nu e necesar să aibă vreo legătură cu situația noastră prezentă. Dacă ne subordonăm viziunea circumstanțelor actuale, vom ajunge din nou să ne mulțumim cu ceea ce este accesibil și ușor de obținut. Nu gândiți în termenii a ceea ce este posibil sau imposibil. Vedeți pur și simplu care este aspectul cel mai înalt pe care îl puteți căuta în viață.

Dacă aveți o viziune asupra a ceea ce vreți să faceți cu voi înșivă și cu lumea din jurul vostru, nu e peste capacitatea voastră să o transformați în realitate. Doar pentru că sunteți un mănunchi de confuzie și căutați, în cea mai mare parte a timpului, lucruri pe care nu vi le doriți, ceea ce vă doriți cu adevărat nu ajunge niciodată la voi. Este timpul să creați în interiorul vostru o viziune asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Dacă priviți suficient de profund, viziunea voastră va deveni una universală. Dacă se va împlini sau nu, nu contează. Simplul fapt de a trăi având o asemenea viziune este un proces înălțător, eliberator și plin de bucurie. Meditația este un proces prin care creați puțină distanță între ceea ce sunteți voi și ce sunt mintea și corpul vostru. Odată ce deveniți meditativi, odată ce creați o distanță față de propria minte, se vor întâmpla lucruri pe care nu vi le-ați imaginat. Meditația este procesul prin care învățați să folosiți această minte astfel încât ea să funcționeze ca un miracol. În acest scop, am creat aplicația gratuită Miracle of Mind. Oferim un proces meditativ simplu, de șapte minute, pe care îl puteți practica oriunde pentru a cultiva sănătatea mintală, stabilitatea emoțională și echilibrul. Doar șapte minute pe zi pot face minuni pentru voi și pot aduce în viața voastră un sentiment de pace, bucurie și exuberanță. Vă invit să folosiți aplicația și să trăiți miracolul minții.

Conform informațiilor furnizate de organizatori, Sadhguru nu va fi prezent personal, dar a înregistrat un mesaj video pentru participanți, care va fi difuzat în timpul festivalului.