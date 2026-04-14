Politica

Kelemen Hunor spune că o conciliere între PNL și PSD este încă posibilă

Kelemen Hunor. Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, președintele UDMR, consideră posibilă o conciliere între PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, și PSD, condus de Sorin Grindeanu. „Deci, până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte”, a spus acesta, la Parlament.

Kelemen Hunor: „Până în ultima clipă există speranţă”

Întrebat la Parlament dacă mai consideră posibilă o conciliere între PNL și PSD, Kelemen Hunor a răspuns că „până în ultima clipă totul este posibil”.

„Vă daţi seama că eu, în 2023, când PSD şi PNL cu Iohannis împreună ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipă căutând soluţii. Deci, până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte”, a explicat acesta.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursă foto: colaj EVZ

Kelemen Hunor nu a fost încă contactat de Nicușor Dan

Liderul UDMR a declarat că președintele Nicușor Dan nu l-a contactat pentru o discuție despre coaliție.

„Eu nu am fost anunţat, am auzit declaraţiile de la Timişoara, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu da”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a declarat, de asemenea, că are încredere că Nicușor Dan va reuși să medieze tensiunile din coaliție.

