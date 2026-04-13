Reacții politice din România după victoria Tisza în Ungaria. Nicușor Dan l-a felicitat pe Péter Magyar

Președintele României, Nicușor Dan a transmis un mesaj public pe platforma X, în care a felicitat Partidul Tisza și pe liderul acestuia, Péter Magyar. Mesaje au fost transmise și de alți politicieni români, după rezultatele scrutinului din Ungaria.

„Felicitări, @magyarpeterMP şi Partidului Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică”

Șeful statului a spus că România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale Uniunii Europene și NATO.

Președintele a afirmat că există „oportunităţi importante de a colabora în domeniul securităţii regionale, al cooperării economice şi al bunăstării cetăţenilor” ambelor state.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis și el un mesaj după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

„Niciun calcul politic nu poate sta deasupra voinţei cetăţenilor. Ungaria este parte a Europei, iar Europa are nevoie, mai mult ca oricând, de soluţii concrete şi de acţiune comună, nu de promisiuni. Şi cred că fiecare dintre dumneavoastră simte asta”, a scris Radu Miruță pe rețelele de socializare.

Acesta a afirmat că, în ultimii ani, „Ungaria condusă de Orban a pus Europa la încercare: blocaje politice, veto-uri repetate, fonduri întârziate şi tensiuni pe tema sprijinului pentru Ucraina”.

„Însă Europa unită a răspuns. Prin mecanisme democratice şi prin condiţionarea fondurilor, Uniunea Europeană a demonstrat că îşi apără valorile şi regulile. Astăzi, participarea ridicată la vot în Ungaria transmite un mesaj clar: cetăţenii vor ca Europa să meargă înainte”.

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după apariția rezultatelor parțiale care indicau victoria partidului Tisza: „Maghiarii și-au luat democrația înapoi”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a scris: „Ungaria este Europa. Prezența de aproape 78% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi. Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică. După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc.

Ca primar al Timișoarei, un oraș ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună, nu pot decât să salut acest moment. Pentru că el confirmă ceea ce mulți dintre noi știm deja: nu e nicio contradicție între a-ți iubi țara și națiunea și a-ți dori o Europă puternică. Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastra comună, Europa. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”

Viktor Orbán a declarat, duminică seară, în fața susținătorilor săi, că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea după 16 ani în care s-a aflat neîntrerupt la putere.

Acesta a spus că l-a felicitat pe adversarul său și a afirmat că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Totodată, a spus că partidul său va servi Ungaria din opoziție.

Liderul ungar a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a subliniat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.