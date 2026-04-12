Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi

Jurnalistul Dan Andronic susține într-un video viral pe TikTok că pozele false prezentate de Elena Lasconi au fost comandate chiar de tabăra din USR care a dorit compromiterea ei și victoria lui Nicușor Dan.

Jurnalistul EVZ Dan Andronic a lansat o ipoteză șocantă în mediul online privind unul dintre cele mai controversate momente ale recentei campanii electorale. Într-un material video publicat pe contul său de TikTok, în seria „La cafea”, directorul EVZ susține că scandalul pozelor false prezentate de Elena Lasconi a fost, de fapt, o operațiune de sabotaj orchestrată chiar din interiorul propriului ei partid.

Andronic a analizat celebrul episod în care Elena Lasconi a prezentat imagini trunchiate cu Florian Coldea, Victor Ponta și Nicușor Dan, scandal care i-a adus o scădere abruptă în sondaje. Potrivit jurnalistului, totul a fost premeditat intern.

„Toată manevra a fost pusă la cale de cei care doreau ca Elena Lasconi să se retragă din cursă sau să fie compromisă. Acel scandal a făcut-o să piardă instant 5 puncte în sondaje, care s-au dus în special către Nicușor Dan. Părerea mea, bazată pe informații, este că pozele au fost comandate, plătite și inițiate din interior”, a afirmat Andronic pe TikTok.

Acesta estimează că producerea falsurilor a costat „câteva mii de euro”, criticând totodată calitatea execuției: „Se vedea de la o poștă că sunt niște actori-fantome care aduc a Coldea, Ponta și Nicușor Dan. Așa ceva nu se face pe picior, ai nevoie de luni de pregătire.”

Un punct sensibil al analizei este gradul de implicare și de conștientizare al Elenei Lasconi. Fostă jurnalistă de televiziune cu o experiență vastă, Lasconi avea capacitatea tehnică de a distinge un trucaj, consideră Andronic. Avea experiența TV: „Știe exact să judece un cadru, știe diferențele dintre un personaj real și un actor. Sunt convins că a știut că pozele sunt false.”, susține jurnalistul.

Cu toate acestea, liderul politic s-ar fi lăsat convinsă de doi dintre cei mai apropiați oameni din partid să publice imaginile. Andronic lansează o acuzație gravă: consilierii care au împins-o spre această greșeală fatală sunt, la ora actuală, recompensați cu posturi bune în administrație. De cei care au folosit acest moment politic pentru a o distruge pe Lasconi, respectiv Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Radu Miruță și restul.

Dan Andronic a descris în termeni duri modul în care conducerea partidului a marginalizat-o pe Lasconi după ce și-au atins scopul. El a subliniat schimbarea radicală de atitudine a acestora după anularea alegerilor și ratarea șansei unui tur al doilea al prezidențialelor.

„Uitați-vă ce i-au făcut. S-au folosit de ea ca de o cârpă. Au șters praful, după care au aruncat cârpa. Cine sunt? Cei care sunt toată ziua la Cotroceni, cei care și-au arogat faptul că ei l-au făcut pe Nicușor Dan președinte”, a concluzionat tăios jurnalistul, urându-le urmăritorilor săi, în încheiere, un Paște fericit și o zi liniștită.

Pentru a înțelege impactul și greutatea acestor declarații, trebuie reamintit că Dan Andronic este unul dintre cei mai vechi și experimentați consultanți politici din România, lucrând de-a lungul deceniilor cu premieri și președinți. Capacitatea sa de a citi jocurile de culise vine din implicarea directă, în trecut, în multiple campanii electorale majore.

Andronic specifică clar în TikTok diferența dintre opinia proprie și datele obținute pe surse, oferind publicului transparență cu privire la modul în care trage concluziile despre mașinațiunile din interiorul USR.