Reconstituirea fotografiilor controversate din campania prezidențială. Mărturia fotografului Elenei Lasconi

Fotograful oficial al Elenei Lasconi din campania pentru alegerile prezidențiale, Dragoș Ciolac, a povestit, într-un interviu acordat publicației Cotidianul, cum s-a ajuns la publicarea fotografiilor în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Relatarea acestuia descrie etapele prin care imaginile au fost aduse în spațiul public și reacțiile din interiorul echipei de campanie.

Potrivit informațiilor apărute, subiectul fotografiilor ar fi fost sugerat încă din 30 aprilie 2025, în timpul unei dezbateri televizate, când Elena Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan despre o posibilă întâlnire cu Florian Coldea.

În acel context, candidatul a respins ideea, spunând că nu s-ar fi putut întâlni de mai multe ori, dacă a afirmat anterior că a existat o singură întâlnire.

Surse citate de Cotidianul indică faptul că tema nu ar fi fost întâmplătoare, existând suspiciunea că fotografiile erau deja cunoscute în acel moment.

A doua zi, într-o emisiune radio, Elena Lasconi a declarat că a primit un e-mail cu probe și a sugerat că deține fotografii care ar arăta o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Aceasta a spus că a ales să nu le publice imediat, pentru a vedea dacă persoanele vizate vor recunoaște situația.

După apariția la radio, echipa de campanie s-a întors la sediu, unde s-a discutat despre imaginile respective. Dragoș Ciolac a declarat că a cerut să vadă fotografiile, invocând experiența sa profesională.

„După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim. În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook”, a povestit Dragoș Ciolac pentru Cotidianul.

În interviu, Dragoș Ciolac a explicat că a avut imediat dubii privind autenticitatea imaginilor, invocând aspecte tehnice legate de calitatea acestora.

Dragoș Ciolac a fost întrebat dacă a observat nereguli, iar acesta a spus că fotografiile păreau mai degrabă capturi video decât imagini realizate profesional, din cauza rezoluției.

Fotograful a mai declarat că unele detalii nu corespundeau realității, inclusiv trăsăturile persoanelor din imagini și proporțiile acestora.

„Da, eu am simțit că sunt o captură dintr-un film, adică fotografia de calitate are o rezoluție mult mai mare. Eu dacă fac o fotografie de 24 sau chiar 36 megapixeli, păi eu dacă fac zoom pe față, la proporția aia, pot să-i văd mustața, adică pot să-i văd firele de păr din barbă”, a spus fotograful.

Întrebat despre conținutul fotografiilor, Dragoș Ciolac a spus că nu era convins că persoana prezentată ar fi fost Florian Coldea, invocând diferențe de fizionomie.

Acesta a adăugat că, în cazul lui Nicușor Dan, ar fi existat probleme de proporție, iar imaginea ridica semne de întrebare.

Fotograful a declarat că nu a înțeles nici ulterior de ce nu i s-a permis să verifice imaginile înainte de publicare și a spus că a perceput situația ca pe o lipsă de transparență.

Acesta a afirmat că nu își poate explica decizia luată în acel moment și că nu a înțeles cum ar fi fost gestionată situația în interiorul echipei.

În spațiul public au apărut ulterior informații potrivit cărora fotografiile ar fi fost realizate de o companie media, S.C. Training Private Group S.R.L, condusă de Andrei Bicuți.

Potrivit acelorași date, firma ar fi avut un contract de 100.000 de lei cu Primăria Capitalei, semnat în noiembrie 2024, pentru servicii media.

În același context este menționat și numele lui Mihai Cojocaru, asociat unei alte firme de producție, despre care apar informații că ar fi avut legătură cu realizarea imaginilor.