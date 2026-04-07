Victor Ponta a oferit detalii din dosarul pozelor fake distribuite de Elena Lasconi. Doi membri USR sunt autorii morali

Victor Ponta a primit, în calitate de persoană vătămată, întreg dosarul DIICOT legat de scandalul pozelor postate de Elena Lasconi în campania electorală, care ilustrau o așa-zisă întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și fostul lider PSD.

Acesta a afirmat că doi membri USR, Ioana Răducă și Liviu Popescu, sunt autorii morali ai operațiunii. Potrivit fostului premier, aceștia ar fi influențat-o pe Elena Lasconi să publice fotografiile care au aruncat campania electorală în aer.

În opinia fostului lider PSD, procurorii și polițiștii și-au făcut datoria în acest caz. Fostul premier susține că Răducă și Popescu au pus la cale o „înșelăciune electorală fără precedent în istoria României” și că au fost recompensați cu funcții importante în Guvern.

Ioana Răducă a primit postul de director de cabinet la Ministerul Economiei și o poziție în Consiliul de Administrație al Orange România, iar Liviu Popescu a devenit consilier al purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și membru al Consiliului de Administrație al Radio România.

„Am primit, ca persoană vătămată, tot dosarul de la DIICOT! Procurorii și polițiștii și-au făcut datoria! Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii: doi oameni de bază ai USR, Ioana Răducă și Liviu Popescu! Ei au venit cu pozele fake facute de cei 4 actori (niște simpli executanți care aveau multe contracte cu USR și cu Primaria Bucuresti) și tot ei au prostit-o pe Elena Lasconi sa le publice (EL credea, în ridicola sa naivitate, că cei doi o „consiliază”, neștiind că erau „plantați” langa ea) “, a scris el pe Facebook.

Dragoș Ciolac, fotograful Elenei Lasconi, a povestit că a cerut să vadă imaginile pentru a-și face o idee asupra materialului care urma să ajungă pe internet. Consultanții l-ar fi îndepărtat imediat și i-ar fi spus că situația se află sub control.

„După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim. În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook”, a arătat fotograful.

Victor Ponta atrage atenția că ambii au avut de câștigat în urma implicării lor în acest scandal.

„Întrebare simplă pentru oamenii care gândesc („focile” se exclud): dacă cei doi chiar au vrut să îi facă ceva atât de rău lui Nicușor Dan și i-au înscenat niște poze false înainte de ziua votului, mai erau ei acum recompensați cu asemenea funcții și avantaje??? Bineînțeles că nu! BINGO! Simplu! Ei au jucat într-un plan, și-au făcut treaba murdară și acum sunt promovați și protejați!”, a continuat fostul premier.

Fostul premier a criticat și modul în care alegerile din 2024 au fost anulate. De asemenea, Ponta a făcut referire și la cele din 2025.

„Atunci cum să le mai spunem românilor că votul lor contează? Cum să le vorbim de alegeri corecte și de stat de drept? Cât timp vinovații dovediți se bucură liniștiți de foloasele necinstite? Eu vreau să aflu și să vă spun adevărul! Măcar atât să pot să fac! Daca asteptati un documentar de la ‘Recorder’ pe acest caz o sa îmbătrâniți si tot nu o sa il vedeti! Recorder”, a scris Ponta pe Facebook.