Nicușor Dan, clarificări despre pozele false apărute în campania Elenei Lasconi

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că ancheta DIICOT legată de fotografiile și clipurile false apărute în campania electorală, promovate de Elena Lasconi, reprezintă un pas necesar pentru clarificarea situației. Șeful statului a spus că speră ca investigația să identifice și persoanele din spatele acestei operațiuni, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Eu la DIICOT sunt cel care a depus plângerea care a dus la această anchetă. Ce pot eu să spun eu mai mult decât a văzut toată lumea, că cineva a adus în spațiul public niște fotografii în care voia să spună că sunt eu, dar de fapt s-a dovedit că nu sunt eu”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a menționat că în campania sa au fost implicate mai multe echipe și subcontractori, iar doi dintre aceștia apar în materialele controversate. „Este foarte bine că ancheta DIICOT a ajuns până aici și sper să răspundă la întrebarea: cine a plătit pentru acest episod?”, a adăugat el.

Conform informațiilor publicate de G4Media, clipul a fost conceput încă din aprilie 2025 de persoane apropiate unor cercuri politice, implicând actori care i-au interpretat pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. În producție au fost incluși mai mulți operatori și colaboratori din domeniul filmului și al campaniilor electorale.

Persoanele vizate în dosar includ:

Andrei-Gabriel Bicuți și tatăl său, Gheorghe-Liviu Bicuți, considerați organizatorii filmării;

Bratu Răzvan-Florin, care l-a interpretat pe Nicușor Dan;

Năstăsoiu Alexandru-Cristian, care l-a interpretat pe Victor Ponta;

Cojocaru Marian, care l-a interpretat pe Florian Coldea.

Alți colaboratori implicați ar fi Mihai Cojocaru de la CStudio Ro Film Production SRL și mai mulți operatori ai SC Training Private Group SRL, printre care Marius-Adrian Dobre și Alex Gabriel Pop, care au lucrat anterior la clipurile oficiale de campanie ale președintelui.

Victor Ponta, candidatul clasat pe locul patru în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, a declarat că a fost citat de procurorii DIICOT ca persoană vătămată. Acesta a precizat că ancheta îi vizează pe patru suspecți – trei tineri și o persoană mai în vârstă. „Ei sigur nu au candidat la alegeri, dar au lucrat pentru un candidat. Pentru cine? Asta trebuie să aflăm”, a spus Ponta.

Investigația DIICOT continuă pentru a stabili atât persoanele responsabile, cât și modul în care aceste materiale au fost finanțate și puse în circulație.