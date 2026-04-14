Nicușor Dan poate salva și media tensiunile din coaliția de guvernare, crede Mircea Abrudean

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că președintele Nicușor Dan poate salva coaliția de guvernare, explicând că șeful statului are legitimitatea necesară și atribuțiile constituționale pentru a media tensiunile din coaliție.

Președintele Senatului a declarat că scenariul ruperii coaliției de guvernare pe 20 aprilie reprezintă „un scenariu de nedorit pentru România, din niciun punct de vedere, pentru că asta ar genera instabilitate politică, o situaţie pe care niciun politician care ţine la ţara asta nu şi-o doreşte”.

„Dacă totuşi ajungem în această situaţie, sigur că Biroul Politic Naţional PNL va decide care este planul pe care partidul, împreună cu prim-ministrul, preşedintele partidului, îl vor pune în aplicare. Rămâne să vedem acest lucru, nu ne antepronunţăm pentru că nu cred că e cazul”, a afirmat acesta.

El a menționat că, și în condițiile unei situații internaționale normale, nu ar fi fost de dorit ca România să rămână într-o incertitudine politică, adăugând că România nu rămâne fără guvern, ci rămâne cu un guvern interimar. „Sunt nişte prevederi constituţionale acolo, chiar dacă ajungem în acest scenariu, dar haideţi să vedem ce se întâmplă peste şase zile”, a explicat Abrudean.

Întrebat despre o potențială decizie a PSD de a rămâne la guvernare cu un alt premier, Mircea Abrudean a răspuns că PSD nu poate decide ce premier are PNL.

„Poate să dezbată intern, poate să discute, dar nu să decidă pentru PNL. Lucrurile astea sunt destul de simple, clare şi sunt prevăzute şi în protocolul coaliţiei, la care PSD este parte, ca cel mai mare partid din această coaliţie. Cred că ne-am consultat intern de vreo trei ori, în ultima perioadă şi Biroul Politic Naţional al PNL a stabilit foarte clar că nu există acest scenariu în care PSD sau orice alt partid să dicteze cine este premierul de la PNL. Premierul PNL, Ilie Bolojan, preşedintele PNL, are susţinerea de plină a Partidului Naţional Liberal, aşa cum a fost votat în ultima perioadă de două sau trei ori”, a explicat acesta.

El a menționat că premierul Bolojan s-a pronunțat și asupra unei eventuale demisii din funcție: „Nu cred că are vreun motiv să-şi dea demisia. Nu cred şi a spus-o şi dumnealui”.

Întrebat pe cine se va baza PNL în Parlament, dacă rămâne într-un guvern minoritar alături de USR și UDMR, Mircea Abrudean a declarat că sunt foarte multe scenarii care pot fi luate în calcul.

„Scenariul unui guvern minoritar cred că este ultimul pe care ni l-am dori, pentru că acesta ar accentua şi mai mult instabilitatea politică. Un guvern minoritar este un guvern care nu poate lua decizii aşa cum ar trebui să le ia, neavând o majoritate parlamentară în spate. Deci nu poate să continuie reformele, nu poate să facă ceea ce şi-a propus şi a fost mandatat să facă. Aşa că n-aş vrea să vorbesc foarte mult despre acest scenariu, pentru că nu este de dorit”, a explicat acesta.

Referitor la demisia miniștrilor PSD, Mircea Abrudean a explicat că există mecanisme constituționale și o perioadă de interimat care va funcționa cel mult 45 de zile.

„Sigur, guvernul nu are puteri depline, după cum ştim. Am mai avut această situaţie de câteva ori în ultima perioadă, de aceea spun că nu cred că este de dorit acest lucru, în contextul internaţional pe care îl traversăm, dar orice e posibil, din păcate. Aşa că rămâne de văzut, iar decizia cu privire la ce face PNL în continuare, aşa cum am spus, o va lua Biuroul Politic Naţional, dacă va fi cazul”, a spus acesta.

Președintele Senatului a explicat că, în situația în care PSD își retrage miniștrii din guvern, premierul va trebui să ceară un vot de încredere în Parlament după perioada de interimat, care poate dura până la 45 de zile sau mai puțin. „Dacă vom ajunge în această situaţie, cu siguranţă va fi nevoie de un nou vot în Parlamentul României, pentru că se schimbă structura guvernului. Aşa că tot în Parlament vom ajunge”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă premierul are susținerea președintelui în momentul de față, Mircea Abrudean a refuzat să ofere un răspuns. „Nu cred că pot să vorbesc eu despre asta. Cred că trebuie să vorbească preşedintele. Eu cred şi ştiu că există dialog, consultări permanente. Nicuşor Dan a intervenit de foarte multe ori atunci când au existat divergenţe între lideri”, a explicat acesta.

Referitor la o potențială intervenție a președintelui în contextul tensiunilor din coaliție, președintele Senatului a declarat că acesta poate interveni, deoarece rolul președintelui este de mediator, una dintre principalele atribuții constituționale. „A făcut-o şi cred că o va mai face în perioada următoare. E absolut normal şi se simte această nevoie de a exista un mediator”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă poate salva Nicușor Dan această coaliție de guvernare, Mircea Abrudean a spus: „Eu cred că da. Are legitimitatea necesară și atributele constituționale să medieze”.