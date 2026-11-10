Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, de ce AUR nu a fost inclus în formula de guvernare, susținând că partidul nu oferă suficiente garanții de stabilitate economică și politică. Șeful statului a afirmat că venirea AUR la putere ar fi putut duce la retrogradarea ratingului de țară și la creșterea costurilor de împrumut ale României.

Nicușor Dan a făcut o distincție între simpatizanții AUR și conducerea formațiunii, afirmând că înțelege nemulțumirile celor care susțin partidul. El a amintit că, de-a lungul timpului, a participat la numeroase proteste și a dat statul român în judecată, motiv pentru care înțelege nemulțumirea față de instituțiile publice.

Președintele consideră însă că un partid care își dorește să guverneze trebuie să prezinte un program credibil și să ofere predictibilitate.

„AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a susținut că formațiunea este percepută drept populistă de piețele financiare și că accesul unui astfel de partid la guvernare poate determina creșterea dobânzilor la care statul se împrumută.

Șeful statului a invocat și lipsa unui plan financiar sustenabil, dar și riscul apariției unor conflicte instituționale, pe fondul comportamentului politic al formațiunii.

Nicușor Dan a vorbit și despre declarațiile liderilor AUR referitoare la Occident, bănci și investitorii străini, despre care spune că ar putea afecta încrederea companiilor interesate să investească în România.

Președintele a abordat și politica externă și de securitate, catalogând AUR drept un partid izolaționist. El a pus sub semnul întrebării capacitatea formațiunii de a menține relații solide cu partenerii strategici ai României.

În acest sens, Nicușor Dan a amintit voturile AUR împotriva prezenței trupelor americane în România și a legii care permite doborârea dronelor, dar și pozițiile partidului referitoare la programul Visa Waiver.

Un alt subiect invocat a fost susținerea acordată lui Călin Georgescu de către formațiune.

„Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau care îl susține pe Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?”, a afirmat Nicușor Dan.