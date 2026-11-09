Politica

George Simion nu dă înapoi: Mitingul AUR are loc sâmbătă, chiar și fără avizul Primăriei Capitalei

George Simion nu dă înapoi: Mitingul AUR are loc sâmbătă, chiar și fără avizul Primăriei Capitaleisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Liderul AUR, George Simion, a confirmat că acțiunea de protest programată pentru ziua de sâmbătă, începând cu ora 14:00, se va desfășura conform planului, indiferent de obstacolele administrative. Deși formațiunea politică nu a obținut încă autorizația necesară din partea Primăriei Capitalei, conducerea partidului este hotărâtă să meargă mai departe cu mobilizarea în stradă.

George Simion nu dă înapoi: Mitingul AUR are loc sâmbătă, chiar și fără avizul Primăriei Capitalei

Prezent în platoul emisiunii Marius Tucă Show, difuzată de Gândul, președintele AUR a detaliat desfășurarea evenimentului. Potrivit acestuia, manifestanții se vor aduna în zona Palatului Parlamentului, urmând să se deplaseze ulterior către sediul Arestului Central.

În contextul lipsei unui aviz oficial, George Simion a lansat un avertisment ferm către autorități, cerând asigurarea unui climat pașnic și prevenirea oricăror incidente.

„Să nu se joace cu focul aiurea, pentru că e dreptul românilor de a protesta pașnic. Să nu încerce să infiltreze oameni violenți în rândul participanților și să creeze diversiuni, pentru că este sarcina forțelor de ordine, a jandarmeriei, a poliției, a primăriei capitalei să se ocupe de liniștea publică. Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central”, a declarat președintele AUR.

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Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Motivul refuzului Primăriei Capitalei și acuzațiile de presiune

Încă de săptămâna trecută, liderul AUR anunțase o mobilizare generală a membrilor de partid pentru intervalul 14-15 noiembrie, acțiunea fiind îndreptată împotriva arestării lui Călin Georgescu. Cu toate acestea, municipalitatea a blocat eliberarea avizului pentru ocuparea domeniului public, motivând decizia prin existența unor îndemnuri la violență identificate în mediul online.

De cealaltă parte, George Simion susține că refuzul autorităților ascunde teama față de amploarea pe care o va avea protestul de sâmbătă și acuză tentative directe de intimidare și fragmentare a manifestației.

„Nu vor să existe mitinguri”

„Sunt speriați de mitingul de sâmbătă pentru că va fi foarte multă lume în fața Parlamentului, în fața Camerei Deputaților, pe latura cu parcul Izvor. Nu vor să existe mitinguri mari și lansează fel de fel de narative. (…) S-au speriat foarte mult de mitingul de sâmbătă. Am primit zeci de telefoane să nu organizăm, să nu participăm. Au văzut că nu merge așa. Au încercat să creeze alte mitinguri pe la Victoriei, pe la Universitate. Doar, doar se vor disipa oamenii”, a mai spus Simion.

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