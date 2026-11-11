Scenele tensionate au avut loc miercuri, la Curtea de Apel București, unde zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au încercat să intre în sala de judecată în care se desfășura procesul acestuia și al lui Horațiu Potra. Accesul limitat a provocat nemulțumiri, iar mai multe persoane s-au îmbrâncit cu jandarmii aflați la intrare. Între timp, fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat să părăsească ședința și să fie reprezentat în continuare de avocat.

Zeci de persoane s-au adunat pe coridoarele instanței, dorind să asiste la procesul în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra. Numărul celor prezenți a depășit însă capacitatea sălii de judecată, iar accesul nu a putut fi permis tuturor.

Restricțiile au provocat nemulțumirea susținătorilor fostului candidat, care au încercat să treacă de dispozitivul de ordine. În timpul îmbulzelii, mai multe persoane s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar forțele de ordine au fost suplimentate pentru gestionarea situației.

Pe holurile instanței s-au auzit și scandări în sprijinul lui Călin Georgescu. Totodată, în fața clădirii Curții de Apel București s-au strâns alte persoane, unele având steaguri și pancarte. Pentru organizarea accesului și menținerea ordinii, jandarmii au montat garduri de protecție.

Deși ședința era publică, accesul persoanelor interesate fusese limitat la numărul locurilor disponibile în sală. Participanții trebuiau, de asemenea, să respecte regulile necesare desfășurării procesului.

În timp ce pe holurile instanței aveau loc incidentele, judecătorul continua procedurile în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de implicare într-o tentativă de lovitură de stat.

Fostul candidat la prezidențiale a participat inițial la ședință, însă ulterior a cerut permisiunea să plece, urmând să fie reprezentat în continuare de avocatul său, potrivit Antena 3 CNN.

După aprobarea solicitării, Georgescu a fost preluat de jandarmi și transportat înapoi în arest.

La termenul de miercuri, judecătorul le-a explicat inculpaților variantele procedurale disponibile. Aceștia pot alege procedura simplificată, care presupune recunoașterea acuzațiilor, sau judecata obișnuită, în care sunt administrate probe și sunt audiați martori.

Fiecare inculpat trebuie să își exprime separat opțiunea. De asemenea, aceștia pot da declarații în apărarea lor sau pot decide să nu facă declarații până la un termen ulterior.

Pe lângă dosarul referitor la acțiunile împotriva ordinii constituționale, Călin Georgescu este judecat și într-o altă cauză, în care procurorii îl acuză de promovarea unor ideologii extremiste.

Parchetul General l-a trimis în judecată la 2 iulie 2026, dosarul vizând promovarea cultului unor persoane responsabile de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și răspândirea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Potrivit rechizitoriului, presupusele fapte ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, fiind indicate cinci acte materiale, asociate unor declarații și intervenții publice.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, au precizat procurorii.

În dosarul privind presupusa tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea legislației privind materiile explozive, operațiuni neautorizate cu articole pirotehnice și instigare publică.

Alături de acesta sunt judecați alți 20 de membri ai grupării sale, precum și Călin Georgescu.

Anchetatorii susțin că Horațiu Potra și oamenii săi ar fi urmărit să participe la protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca tulburări.

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost discutat de Călin Georgescu împreună cu persoane din anturajul său, la o întâlnire organizată la o fermă din Ciolpani, la scurt timp după anularea scrutinului.