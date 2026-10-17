Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a cerut Guvernului să aloce urgent fonduri și resurse logistice pentru combaterea amenințărilor hibride, iar Parlamentului să modifice legislația în acest domeniu. Solicitările au fost prezentate la NATO Hybrid Symposium 2026, organizat la București în perioada 15–16 octombrie. Șeful MAI avertizează că, fără investiții suplimentare, instituțiile responsabile de securitatea României ar putea întâmpina dificultăți în menținerea nivelului necesar de protecție.

Cătălin Predoiu a declarat că instituțiile responsabile de siguranța națională au nevoie de resurse suplimentare pentru a face față amenințărilor hibride, care au devenit tot mai frecvente și mai intense.

Ministrul Afacerilor Interne a transmis acest mesaj la deschiderea NATO Hybrid Symposium 2026, eveniment desfășurat în Capitală, la care au participat reprezentanți ai statelor aliate și experți în securitate.

Potrivit lui Predoiu, structurile MAI au depus eforturi considerabile pentru prevenirea și combaterea acestor amenințări, însă capacitățile actuale trebuie consolidate pentru a răspunde noilor riscuri.

Ministrul a atras atenția că amenințările hibride au crescut atât ca intensitate, cât și ca frecvență, iar instituțiile statului trebuie să își adapteze capacitățile de intervenție. Printre structurile implicate în aceste activități, Predoiu a menționat Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), Poliția de Frontieră, Garda de Coastă, Poliția Română și instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

Acestea colaborează cu celelalte componente ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu Administrația Prezidențială.

Șeful MAI consideră că măsurile existente trebuie completate prin investiții în echipamente și prin modificări legislative care să permită un răspuns mai eficient.

„Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor amenințări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislația”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a recunoscut că autoritățile se confruntă cu numeroase solicitări de finanțare, într-o perioadă în care resursele bugetare sunt limitate.

„Știu că «plouă» cu nevoi și solicitări din toate direcțiile”, a afirmat Predoiu.

Cu toate acestea, ministrul consideră că finanțarea instituțiilor responsabile de apărarea și securitatea României trebuie să rămână o prioritate. Potrivit acestuia, lipsa investițiilor în apărarea militară și civilă, securitatea națională și ordinea publică ar putea afecta desfășurarea normală a activităților economice, sociale și politice.

Cătălin Predoiu a avertizat că, în absența unor decizii din partea Guvernului și Parlamentului, personalul instituțiilor implicate în asigurarea securității nu va putea susține, pe termen mediu și lung, nivelul de protecție necesar.

Capitala României a găzduit, în perioada 15–16 octombrie, NATO Hybrid Symposium 2026, unul dintre principalele evenimente ale Alianței Nord-Atlantice dedicate combaterii amenințărilor hibride. A fost prima ediție a reuniunii organizată la București, după evenimentele desfășurate anterior în alte capitale europene.

La deschiderea simpozionului a participat și Jean-Charles Ellermann-Kingombe, asistent al secretarului general al NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală și coordonator special pentru amenințări hibride.

Reuniunea a adus împreună reprezentanți ai statelor membre NATO, ai țărilor partenere și experți în domeniul securității. Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care experiența acumulată în gestionarea amenințărilor poate fi transformată în măsuri concrete și mecanisme comune de răspuns.

Un alt subiect abordat a fost schimbul de informații și bune practici între NATO și Uniunea Europeană, pentru anticiparea și identificarea acțiunilor ostile.

În cadrul reuniunii, reprezentanții instituțiilor participante au discutat despre necesitatea consolidării mecanismelor de protecție împotriva amenințărilor hibride. Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne a vizat importanța colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii internaționali, în condițiile în care asemenea riscuri nu pot fi gestionate separat de fiecare stat.

Printre obiectivele urmărite se numără protejarea infrastructurilor critice, a instituțiilor democratice și a cetățenilor, precum și îmbunătățirea capacității autorităților de a identifica și contracara acțiunile ostile.

Cătălin Predoiu a reafirmat importanța cooperării României în cadrul NATO și a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Ministrul a transmis că MAI își menține angajamentul pentru dezvoltarea capacităților de prevenire și intervenție, astfel încât instituțiile responsabile să poată răspunde noilor provocări de securitate.