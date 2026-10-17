Pastele fierte sunt, de regulă, gata de amestecat cu sosul după ce au fost scurse de apă. Clătirea lor sub jet de apă rece poate afecta însă rezultatul final, deoarece îndepărtează o parte din amidonul de la suprafață, care ajută sosul să adere la paste.

Recomandarea este valabilă în special pentru preparatele calde, în care pastele sunt servite cu sos de roșii, brânză, unt sau ulei de măsline. Potrivit recomandărilor culinare publicate de producătorul italian Barilla, pastele ar trebui scurse fără a fi clătite, apoi amestecate direct cu sosul.

În timpul fierberii, pastele eliberează amidon în apă, iar o parte din acesta rămâne pe suprafața lor. Acest strat contribuie la legarea sosului de paste și ajută la obținerea unui preparat în care ingredientele sunt bine amestecate. Prin clătire, o parte din amidon este îndepărtată. Sosul poate adera mai greu la paste și se poate strânge pe fundul farfuriei, în loc să le acopere uniform, potrivit barilla.com.

Amidonul are un rol important și în consistența sosului. Atunci când pastele sunt amestecate cu sosul în tigaie, amidonul rămas pe suprafața lor, împreună cu puțină apă de la fierbere, contribuie la obținerea unei texturi mai omogene.

În loc să clătească pastele, bucătarii pot păstra o cantitate mică din apa în care au fiert. Aceasta conține amidon eliberat în timpul preparării și poate fi folosită pentru ajustarea consistenței sosului.

După scurgere, pastele pot fi adăugate direct în tigaia cu sos și amestecate timp de unul sau două minute. Dacă preparatul este prea uscat, se poate adăuga treptat puțină apă de la fierbere, până când sosul capătă consistența dorită.

Această tehnică este recomandată și de Barilla, care indică terminarea gătirii pastelor în sos pentru ca ingredientele să se combine mai bine.

Există și situații în care clătirea pastelor are un scop practic. În cazul salatelor de paste servite reci, apa rece oprește rapid procesul de gătire și ajută la răcirea lor. Clătirea poate reduce și tendința pastelor de a se lipi între ele. Totuși, aceasta nu este singura metodă de răcire. Pastele pot fi scurse, întinse într-un strat subțire pe o tavă și lăsate să se răcească, în funcție de rețetă și de modul în care urmează să fie folosite.

Pentru preparatele calde cu sos, clătirea nu este, în general, necesară. În cazul pastelor speciale sau al altor tipuri de tăiței, instrucțiunile de pe ambalaj și cerințele rețetei pot indica o altă metodă de preparare.

Pentru ca pastele să aibă textura potrivită și să se combine bine cu sosul, sunt utile câteva reguli simple:

- Respectarea timpului de fierbere: pastele trebuie gătite conform instrucțiunilor de pe ambalaj, ținând cont de textura dorită;

- Păstrarea unei cantități de apă: înainte de scurgere, se poate pune deoparte puțină apă în care au fiert pastele.

- Scurgerea fără clătire: pentru preparatele calde, pastele se scurg și se adaugă direct în sos;

- Amestecarea în tigaie: unul sau două minute de gătire împreună permit sosului să se distribuie mai uniform;

- Ajustarea consistenței: dacă sosul este prea gros, se poate adăuga treptat apă de la fierbere.