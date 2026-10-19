Rețetă de aripioare de pui stil KFC. Aripioarele de pui stil KFC pot fi pregătite și acasă, direct în cuptor, fără să fie scufundate în ulei încins. Cu un amestec potrivit de condimente, un ingredient care ajută la formarea crustei și câteva reguli simple de coacere, poți obține aripioare rumenite, crocante la exterior și suculente în interior. Rețeta este ușor de pregătit și nu necesită ingrediente costisitoare.

Aripioarele de pui crocante se numără printre preparatele preferate ale celor care apreciază mâncarea de tip fast-food. Crusta condimentată și carnea fragedă sunt principalele motive pentru care acest preparat este atât de popular. Totuși, varianta clasică presupune prăjirea în cantități mari de ulei.

Pentru aproximativ patru porții sunt necesare următoarele ingrediente:

Pentru aripioare:

1 kg de aripioare de pui

30 g amidon de porumb

1 linguriță de praf de copt (aproximativ 4 g)

1 linguriță de boia dulce

1 linguriță de boia afumată

1 linguriță de usturoi granulat

1 linguriță de ceapă granulată

½ linguriță de piper negru

½ linguriță de cimbru uscat

½ linguriță de oregano

½ linguriță de sare, ajustată după gust

¼ linguriță de fulgi de ardei iute, opțional

1 lingură de ulei de floarea-soarelui

Pentru sosul de usturoi:

150 g iaurt grecesc

1 cățel de usturoi

1 linguriță de zeamă de lămâie

Sare și piper, după gust

Puțin mărar, opțional

Cantitățile de condimente pot fi adaptate în funcție de preferințe. Pentru o aromă mai apropiată de cea a preparatelor picante de tip fast-food, se poate adăuga puțin piper cayenne.

Unul dintre cele mai importante detalii este folosirea prafului de copt în combinație cu amidonul de porumb.

Praful de copt favorizează rumenirea pielii și formarea unei suprafețe cu mici bule, care devine crocantă în timpul coacerii. Amidonul contribuie la obținerea unui strat exterior mai uscat și mai crocant.

Tehnica este prezentată și de publicația culinară americană Serious Eats, care explică rolul prafului de copt și al uscării aripioarelor înainte de introducerea în cuptor.

Este important să fie folosit praf de copt, nu bicarbonat de sodiu, deoarece acestea nu sunt interschimbabile în această rețetă. O cantitate prea mare de agent de afânare poate modifica gustul preparatului. De asemenea, aripioarele nu trebuie introduse în cuptor cât timp suprafața lor este foarte umedă. Apa favorizează formarea aburilor, ceea ce împiedică obținerea unei cruste crocante.

Aripioarele se scot din ambalaj și se tamponează foarte bine cu prosoape de hârtie, până când suprafața devine cât mai uscată.

Dacă sunt întregi, acestea se pot tăia la articulații, separând cele două părți cărnoase. Pentru un rezultat mai bun, aripioarele pot fi așezate pe un grătar și lăsate descoperite în frigider câteva ore, astfel încât pielea să se usuce suplimentar.

Într-un bol încăpător se amestecă amidonul de porumb, praful de copt, boiaua dulce, boiaua afumată, usturoiul granulat, ceapa granulată, piperul, cimbrul, oregano și sarea.

Se adaugă fulgii de ardei iute, dacă se dorește o variantă picantă.

Aripioarele se pun într-un vas separat, se ung cu o cantitate foarte mică de ulei și se presară deasupra amestecul uscat.

Se amestecă până când fiecare bucată este acoperită uniform cu un strat subțire de condimente. Nu trebuie să rămână acumulări mari de amidon pe suprafața cărnii.

Cuptorul se preîncălzește la 220 de grade Celsius, cu încălzire sus-jos, sau la aproximativ 200-210 grade Celsius, dacă este folosită funcția de ventilație.

O tavă se tapetează cu hârtie de copt, iar deasupra se așază, de preferat, un grătar metalic potrivit pentru cuptor.

Aripioarele se distribuie într-un singur strat, lăsând spațiu între ele.

Grătarul permite circulația aerului fierbinte în jurul bucăților de carne și împiedică acumularea lichidelor sub acestea. Dacă nu există un grătar, aripioarele pot fi pregătite direct în tavă, dar trebuie întoarse cu atenție în timpul coacerii.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit, pe nivelul din mijloc. Aripioarele se coc aproximativ 40-50 de minute, în funcție de dimensiune și de puterea cuptorului.

După primele 20-25 de minute, bucățile se întorc pe partea cealaltă, pentru a se rumeni uniform.

Spre final, se verifică aspectul crustei. Dacă aripioarele sunt gătite, dar nu suficient de crocante, se mai pot lăsa câteva minute în cuptor, sub supraveghere.

Carnea trebuie să atingă minimum 74 de grade Celsius în interior, măsurate cu un termometru alimentar în partea cea mai groasă, fără atingerea osului.

Chiar dacă rețeta este simplă, câteva greșeli pot afecta rezultatul final. În primul rând, tava nu trebuie supraîncărcată. Dacă bucățile de carne sunt lipite între ele, aburul se acumulează și împiedică rumenirea uniformă.

Un alt detaliu important este cantitatea de ulei. Nu este necesar să fie adăugat mult, deoarece pielea aripioarelor conține deja grăsime, care se elimină treptat în timpul coacerii.

Nici cantitatea de amidon nu trebuie exagerată. Un strat foarte gros poate rămâne făinos și poate împiedica formarea unei cruste uniforme. La final, aripioarele se lasă două-trei minute pe grătar, înainte de servire. Nu este recomandat să fie acoperite imediat cu folie sau cu un capac, deoarece aburul poate înmuia crusta.

Rețetă de aripioare de pui stil KFC. În timp ce carnea se află în cuptor, poate fi pregătit un sos simplu, care completează gustul condimentat. Iaurtul grecesc se pune într-un bol, apoi se adaugă usturoiul zdrobit, zeama de lămâie, sarea și piperul.

Ingredientele se amestecă până se obține o compoziție cremoasă. Pentru un plus de prospețime, se poate adăuga puțin mărar tocat. Sosul se păstrează la frigider până la servire.

Cei care preferă un gust picant pot pregăti și un sos din ketchup, boia iute și câteva picături de sos chili.

Aripioarele preparate la cuptor pot fi servite alături de cartofi wedges, cartofi dulci copți sau legume pregătite în aceeași manieră.

O altă variantă este salata de varză cu morcov și un dressing pe bază de iaurt. Aceasta oferă un contrast plăcut între crusta condimentată a aripioarelor și prospețimea legumelor. Pentru o masă inspirată de meniurile de fast-food, preparatul poate fi însoțit de cartofi copți, salată coleslaw și un sos de usturoi.

Aripioarele sunt cel mai crocante imediat după preparare. Dacă rămân pentru ziua următoare, se păstrează la frigider, într-un recipient închis, și se reîncălzesc la cuptor sau în airfryer, până când sunt bine încălzite.

Această metodă permite obținerea unor aripioare cu exterior rumenit și interior suculent, fără prăjire în baie de ulei. Deși crusta nu este identică cu cea a puiului pane prăjit în stil KFC, combinația de condimente, amidon și praf de copt oferă o alternativă crocantă, potrivită pentru o masă pregătită acasă.