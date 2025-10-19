UTA - Oțelul Galați, 0-4. Oaspeții au obținut o victorie zdrobitoare la Arad

Oțelul Galați le-a administrat o înfrângere drastică celor de la UTA, scor 0-4, într-un meci ce a contat pentru etapa a 13-a a campionatului intern. Un moment foarte important s-a petrecut în minutul 45, atunci când jucătorul gazdelor, Octavian Popescu a văzut cartonașul roșu. Oaspeții conduceau cu scorul de 1-0, gol înscris de Pedro Nuno în minutul 31.

În a doua parte a confruntării, oaspeții au profitat din plin de superioritatea numerică și au mai marcat de trei ori:Andrezinho (63), Conrado (76 - penalty) și Paulinho (87). Oțelul este pe locul al 6-lea cu 19 puncte. UTA se clasează pe 9 cu 16 puncte. Arădenii nu au mai câștigat de opt meciuri.

Au marcat: Pedro Nuno (31), Andrezinho (63), Conrado (76 - penalty), Paulinho (87). Cartonaş roşu: Ovidiu Popescu (UTA, 45). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF.

Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a spus că este mulțumit de ce a reușit echipa sa la Arad, iar succesul este unul care nu lasă loc niciunui dubiu.

„E clar că suntem mulțumiți. A fost o victorie importantă pe un teren greu. Se câștigă foarte greu aici, UTA a demonstrat-o în acest sezon. Mulțumirea noastră este că ce am prevăzut s-a văzut și pe teren.

Victoria nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să-i felicit pe băieți. Începem să aducem puncte și din deplasare, am legat două victorii, sunt lucruri importante pentru noi.

E un moment bun pe care încercăm să-l prelungim. Joao Paulo este un jucător cu adevărat valoros. S-a calificat la Cupa Mondială (n.r. cu naționala Capului Verde). Efectiv a ridicat nivelul echipei. Mă bucur și pentru Paulinho, Conrado”, a afirmat tehnicianul conform Digi Sport.