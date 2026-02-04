Exclusiv. Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator Muammar Gaddafi, a fost ucis. Ce înseamnă pentru viitorul Libiei

Saif al-Islam Gaddafi, fiul și fostul moștenitor aparent al lui Muammar Gaddafi, a fost ucis, conform surselor apropiate familiei, citate de Jerusalem Post. Aflați detaliile despre moartea sa, trecutul controversat și cum va influența acest eveniment alegerile din Libia.

Saif al-Islam Gaddafi, cel mai proeminent fiu al regretatului lider libian Muammar Gaddafi și figura centrală a speranțelor de restaurare a vechiului regim, a fost ucis. Informația a fost confirmată marți de surse apropiate familiei, de avocatul său, Khaled el-Zaydi, și de presa libiană. Deși detaliile exacte cu privire la circumstanțele morții sale rămân neclare în acest moment, dispariția sa marchează un punct de cotitură major în peisajul politic fragmentat al Africii de Nord.

Profilul său public intrase într-un con de umbră în ultimii ani, dar Saif al-Islam rămăsese o figură mitică și polarizantă în Libia, reprezentând pentru unii o speranță de stabilitate, iar pentru alții, o reîntoarcere la vremurile apuse.

Înainte de revoluția din 2011, Saif al-Islam nu deținea o funcție oficială, dar era considerat a doua cea mai puternică persoană din țară, după tatăl său, care a condus Libia timp de peste patru decenii. El a cultivat o imagine de reformator, fiind omul care a condus negocierile pentru ca Libia să renunțe la programul său de arme de distrugere în masă. De asemenea, a jucat un rol crucial în negocierea despăgubirilor pentru familiile victimelor atentatului de la Lockerbie (Scoția, 1988), vizând zborul Pan Am 103.

În acea perioadă, Saif ducea o viață privilegiată, fiind cunoscut pentru tigrii săi de companie, partidele de vânătoare cu șoimi și relațiile sale cu înalta societate britanică în timpul călătoriilor la Londra.

Când protestele au izbucnit împotriva regimului, Saif al-Islam a renunțat la imaginea de reformator, adoptând o retorică violentă.

Într-un interviu acordat Reuters la acea vreme, el a declarat sfidător: „Luptăm aici, în Libia, murim aici, în Libia”. Într-o transmisiune televizată celebră, el a amenințat poporul, avertizând că „râuri de sânge” vor curge și prezicând haosul actual: „Toată Libia va fi distrusă... Astăzi, toți vor să fie președinte sau emir”.

După ce rebelii au preluat capitala Tripoli și tatăl său a fost executat sumar, Saif al-Islam a încercat să fugă în Niger, deghizat în beduin. A fost capturat în deșert de miliția Brigada Abu Bakr Sadik și transportat în orașul Zintan.

În 2015, un tribunal din Tripoli l-a condamnat la moarte in absentia pentru reprimarea protestelor, iar Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat pe numele său pentru crime împotriva umanității. Cu toate acestea, el a fost eliberat în 2017 în baza unei legi de amnistie și a trăit ascuns, protejat de facțiuni locale.

În 2021, Saif al-Islam a încercat o revenire spectaculoasă pe scena politică. Îmbrăcat în roba tradițională maro, similară cu cea purtată de tatăl său, el și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale în orașul Sabha. Strategia sa, descrisă într-un interviu rar pentru New York Times Magazine, era una de revenire treptată: „Trebuie să revii încet, încet. Ca un striptease. Trebuie să te joci puțin cu mințile lor”.

El a mizat pe nostalgia libienilor pentru stabilitatea relativă din epoca Gaddafi, în contrast cu deceniul de haos, război civil și violență care a urmat intervenției NATO. Totuși, candidatura sa a fost unul dintre principalele puncte de dispută care au dus la colapsul procesului electoral din decembrie 2021.

Grupările armate și revoluționarii din 2011 au respins categoric posibilitatea ca fiul dictatorului să revină la putere, blocând chiar fizic instanțele de judecată când acesta a încercat să atace descalificarea sa.

Libia rămâne profund divizată între administrații rivale în Est și Vest, susținute de diverse miliții și puteri străine. Alegerile sunt amânate pe termen nedeterminat din cauza lipsei unui cadru constituțional agreat.

Jalel Harchaoui, expert în cadrul think tank-ului britanic Royal United Services Institute, a analizat impactul imediat al acestui eveniment: „După ce Saif al-Islam a fost eliberat acum câțiva ani, s-a dovedit incapabil să țină discursuri sau să producă declarații publice... Cu toate acestea, semnificația sa simbolică a rămas substanțială. Această statură simbolică a constituit unul dintre principalii factori care au împiedicat desfășurarea alegerilor din 2021.”

Harchaoui adaugă că, odată cu moartea sa, „majoritatea facțiunilor pro-Gaddafi vor experimenta atât o scădere a moralului, cât și furie. În același timp, un obstacol în calea organizării alegerilor în Libia a fost înlăturat”, scrie Jerusalem Post.

Dispariția lui Saif al-Islam Gaddafi închide un capitol sângeros și complicat al istoriei Libiei, lăsând însă în urmă o țară care încă își caută drumul spre reconciliere și democrație.