Măsurile temporare de flexibilizare a sistemului european de intrare/ieșire (EES) expiră duminică, 6 septembrie, iar reprezentanții industriei de turism și transport aerian avertizează că eliminarea acestora ar putea duce la noi întârzieri la frontierele europene.

În timpul verii, statele membre au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor, respectiv amprentele și imaginile faciale, în situații excepționale în care numărul mare de pasageri genera aglomerație și timpi excesivi de așteptare.

Reprezentanții industriei solicită acum prelungirea acestor măsuri și după luna septembrie, argumentând că sistemul EES nu funcționează încă în mod uniform la toate punctele de trecere a frontierei, potrivit euronews.com.

Sistemul biometric EES a devenit complet operațional la frontierele europene participante la 10 aprilie 2026, după o implementare progresivă începută în octombrie 2025.

În perioada de tranziție, autoritățile europene au avut la dispoziție un mecanism de siguranță care le-a permis să gestioneze situațiile în care punctele de control erau suprasolicitate.

Conform regulilor europene, statele au putut suspenda temporar colectarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei atunci când volumul de pasageri devenea atât de mare încât timpii de așteptare ajungeau la niveluri excesive.

Această perioadă temporară este programată să se încheie pe 6 septembrie. După această dată, aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate pentru a reduce temporar cerințele biometrice în situațiile în care zonele de control al pașapoartelor devin supraaglomerate.

La un briefing de presă desfășurat pe 1 septembrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că sistemul EES a „funcționat în general bine” pe perioada verii și a subliniat că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”.

Referitor la expirarea măsurilor de flexibilizare la 6 septembrie, reprezentantul Comisiei Europene a precizat că instituția se află „într-un contact strâns și constructiv” cu statele membre în care sunt necesare anumite ajustări la unele puncte de trecere a frontierei.

„În ansamblu, putem vedea că există o voință comună puternică de a face sistemul să funcționeze peste tot”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Jürgen Himmelmann, cofondator și director executiv al Global Work & Travel, recomandă călătorilor să își aloce mai mult timp pentru deplasările care implică trecerea controalelor de frontieră europene după 6 septembrie.

„Este rezonabil să ajungi devreme la aeroport, dar există o limită în ceea ce poți controla. Birourile de predare a bagajelor este posibil să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce intri într-o coadă la controlul pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari peste rând pentru că zborul tău urmează să plece”, a spus acesta.

Himmelmann recomandă evitarea, în următoarele săptămâni, a planificării călătoriilor în funcție de timpul minim necesar pentru o conexiune.

„O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni foarte repede dificilă dacă pierzi o oră sau mai mult la frontieră”, a explicat reprezentantul Global Work & Travel.

Reprezentanții industriei sunt îngrijorați că eliminarea măsurilor temporare de flexibilizare a EES ar putea readuce problemele legate de aglomerația la frontiere.

Luke Petherbridge, director pentru afaceri publice al ABTA, organizația profesională britanică ce reprezintă operatorii de turism și agențiile de voiaj, a declarat că industria continuă să solicite Comisiei Europene posibilitatea utilizării acestor măsuri și după luna septembrie.

„Continuăm să facem presiuni asupra Comisiei Europene pentru a permite utilizarea acestor măsuri și după luna septembrie, recunoscând că mai este încă un drum de parcurs până când EES va fi complet și uniform operațional în toate țările participante”, a declarat Petherbridge.

Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), un control standard al pașaportului, care dura anterior aproximativ 20-25 de secunde, necesită acum aproximativ 90 de secunde în cadrul procedurilor EES.

Datele disponibile indică, de asemenea, creșterea timpilor de așteptare în marile aeroporturi europene, în contextul dificultăților întâmpinate de sistem în gestionarea numărului mare de pasageri din afara Uniunii Europene.

O analiză realizată de publicația britanică Financial Times împreună cu grupul de analiză a datelor din turism Qsensor arată că, la Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut.

La aeroportul din München, timpul de așteptare a ajuns la 60 de minute, comparativ cu 31 de minute în aceeași perioadă a anului trecut.

În Amsterdam, timpii maximi de așteptare au crescut de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă.

IATA solicită, la rândul său, Uniunii Europene să prelungească posibilitatea suspendării parțiale a procedurilor biometrice.

Thomas Reynaert, vicepreședinte senior pentru afaceri externe al IATA, a declarat în cadrul unui briefing de presă că prelungirea acestei posibilități după 6 septembrie este necesară până la sfârșitul sezonului de iarnă.

„Extinderea posibilității de suspendare parțială după 6 septembrie este absolut necesară până la sfârșitul sezonului de iarnă”, a declarat Reynaert.

Reprezentantul IATA a subliniat că organizația susține pe deplin sistemul EES, însă consideră că anumite condiții ar trebui îndeplinite înainte ca măsurile de flexibilizare să fie eliminate.

Sistemul EES presupune înregistrarea electronică a intrărilor și ieșirilor călătorilor din state terțe care trec frontierele externe ale spațiului european participant, înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor și introducând verificări biometrice.