Control biometric și digital la frontieră. EES intră în funcțiune astăzi, la Sibiu

Începând de duminică, pasagerii care sosesc în Uniunea Europeană din țări terțe se pot lovi de timpi mai lungi de așteptare la controlul de frontieră. Aceasta este consecința introducerii noului sistem automat de înregistrare, Entry/Exit System (EES), care are scopul de a moderniza și eficientiza procedurile de trecere a frontierei.

Sistemul EES va înregistra electronic informațiile despre sosirile și plecările persoanelor care vin din afara UE, înlocuind în mare măsură ștampila aplicată în pașaport.

„Companiile aeriene care alimentează marile huburi funcționează cu orare foarte strânse, așa că o întârziere de câteva minute la controlul de frontieră poate da peste cap conexiunile”, a declarat Montserrat Barriga, directoarea asociației europene a companiilor aeriene regionale, citată de Politico.

Noul sistem automat de înregistrare la frontieră, Entry/Exit System (EES), va fi introdus treptat pe parcursul a șase luni, ceea ce înseamnă că nu toate punctele de trecere îl vor utiliza imediat.

Cetățenii din afara Uniunii Europene vor trebui să aloce mai mult timp pentru controlul pașapoartelor sau să folosească chioșcurile automate disponibile în aeroporturi, porturi și gări internaționale, unde li se vor prelua fotografiile și amprentele.

Odată ce datele biometrice sunt înregistrate, la trecerile ulterioare ale frontierelor interne Schengen procedura nu va mai fi necesară, deoarece informațiile vor fi deja stocate și utilizate automat pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor. Aceste date vor fi păstrate timp de trei ani, iar perioada se va extinde la cinci ani în cazul în care nu se înregistrează o ieșire.

Sistemul EES se va aplica în toate statele din spațiul Schengen, inclusiv în țările membre UE și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Irlanda și Cipru fac excepție și nu vor implementa sistemul. Noul mecanism înlocuiește procesul tradițional de ștampilare manuală a pașapoartelor, care nu permite detectarea automată a persoanelor care depășesc limita de ședere de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

„Sistemul Entry/Exit este coloana vertebrală digitală a noului nostru cadru european comun pentru migrație și azil”, a afirmat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Timp de șase luni, noul sistem automat de înregistrare la frontieră, Entry/Exit System (EES), va funcționa în paralel cu procedura tradițională de ștampilare manuală a pașapoartelor. Pasagerii care sosesc din țări terțe vor fi nevoiți să treacă prin ambele controale, iar EES va deveni complet operațional pe 10 aprilie, moment în care ștampilele manuale vor fi eliminate definitiv.

Franța este considerată cea mai expusă riscului de aglomerare, dat fiind că Parisul rămâne una dintre principalele destinații turistice din lume, cu peste 100 de milioane de vizitatori estimați pentru 2024.

„Dacă mâine ar trebui să trecem prin EES toți pasagerii unui zbor lung din China, timpul de așteptare s-ar tripla”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial al Ministerului francez de Interne.

Oficialul a adăugat că formalitățile suplimentare impuse de EES vor crește inevitabil timpii de așteptare pentru pasagerii din țări terțe.

Comisia Europeană a avertizat că sistemul ar putea fi suspendat temporar în primele șase luni de funcționare, dacă timpii de așteptare devin prea mari sau dacă apar probleme tehnice, pentru a evita blocaje semnificative la frontieră.

Noul sistem digital va scana fețele și amprentele vizitatorilor, oferind un control mai precis și mai sigur, dar tranziția va necesita răbdare și adaptare atât din partea pasagerilor, cât și a autoritățilo

„De aceea implementarea graduală este esențială - oferă aeroporturilor și companiilor aeriene timp să se adapteze”, a adăugat Barriga.

Potrivit The Independent, doar Estonia, Luxemburg și Cehia vor aplica sistemul automat de înregistrare Entry/Exit System (EES) pentru toate sosirile și plecările începând de duminică. În Germania, debutul va avea loc la aeroportul Düsseldorf, urmând ca München și Frankfurt să adopte sistemul ulterior. În Italia, EES va fi activat luni pe aeroporturile Roma Fiumicino și Milano Malpensa, în timp ce Țările de Jos vor începe implementarea pe aeroportul Rotterdam pe 27 octombrie și la Amsterdam Schiphol pe 3 noiembrie.

Spania va testa sistemul duminică doar pe un singur zbor către Madrid, cu extindere treptată în perioada următoare. Franța a anunțat mobilizarea a încă 230 de polițiști de frontieră la cele 120 de puncte de intrare Schengen, pentru a face față volumului suplimentar de pasageri.

În România, Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) devine primul aeroport unde ștampila pe pașaport va fi eliminată, iar controlul la frontieră se va realiza electronic. Aceasta marchează debutul oficial al sistemului EES în țara noastră.

„Aeroportul Internațional Sibiu este primul aeroport din România care implementează acest sistem, având capacitatea de a integra tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente și de a asigura un nivel ridicat de eficiență și siguranță în procesarea pasagerilor, contribuind totodată la fluidizarea fluxurilor de pasageri la controlul de frontieră”, se arată pe site-ul oficial al Aeroportului din Sibiu.

Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Sibiu, primul zbor regulat spre un stat terț după implementarea sistemului EES va fi pe ruta Sibiu – Londra Luton, cu deschiderea check-in-ului la ora 16:05 și plecarea programată la ora 18:05.

Pe durata perioadei de tranziție, de aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual, urmând ca treptat EES să devină singura modalitate de control. La prima intrare după activarea sistemului, pasagerii vor fi fotografiați și amprentați, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va face automat, reducând semnificativ timpul de așteptare, mai spun aceștia.

Amprentarea nu se aplică copiilor sub 12 ani, persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă sau deținătorilor de permise de ședere și vize de lungă durată eliberate de un stat UE. Datele colectate vor fi păstrate timp de trei ani, respectiv cinci ani în cazurile de refuz al intrării sau depășire a duratei legale de ședere, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.