Bazele de date ale Poliției de Frontieră din Republica Moldova sunt nefuncționale miercuri, 9 septembrie 2026, începând cu ora 06:30, iar verificările se efectuează manual. Poliția de Frontieră din România avertizează că situația poate provoca timpi de așteptare ridicați pentru călătorii și transportatorii care trec granița.

Problema afectează unul dintre sistemele informatice utilizate în procesul de control la frontieră. Autoritățile moldovene au dispus aplicarea unor proceduri alternative pentru ca traficul de persoane și mijloace de transport să continue, fără suspendarea trecerii frontierei. Specialiștii lucrează la restabilirea funcționalității sistemului.

Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că defecțiunea tehnică este în curs de remediere. Până la reluarea funcționării normale, înregistrarea și verificările se realizează prin proceduri alternative.

„La această oră, se înregistrează o problemă tehnică la nivelul unuia dintre sistemele informaționale utilizate în procesul de control la frontieră. Până la remedierea acesteia, a fost dispusă aplicarea procedurilor alternative de înregistrare, astfel încât traficul de călători și mijloace de transport să nu fie sistat”, a transmis Poliția de Frontieră din Republica Moldova.

Instituția nu a anunțat, în informațiile disponibile, o oră estimată pentru remedierea completă a defecțiunii.

Poliția de Frontieră din România le recomandă persoanelor care intenționează să treacă granița în această dimineață să ia în calcul întârzieri la control.

„Călătorii care intenționează să treacă granița în această dimineață trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date ale autorităților din Republica Moldova sunt nefuncționale începând cu ora 06:30 (09.09.2026), din cauza unor probleme tehnice. Verificările se efectuează manual în acest moment”, a transmis instituția.

Avertismentul vizează în special punctele de trecere unde fluxul de călători și vehicule depinde de verificările efectuate de autoritățile moldovene.

Potrivit informării Poliției de Frontieră din România, ieșirea din România se procesează în mod normal pe partea română. Vehiculele care au trecut de controlul românesc așteaptă însă pe teritoriul Republicii Moldova, unde verificările sunt efectuate manual.

La punctele de trecere Albița și Galați, situația este influențată de controlul coordonat, care se desfășoară pe teritoriul României. În aceste condiții, mijloacele de transport așteaptă la autoritățile din Republica Moldova până la remedierea completă a defecțiunilor.

Persoanele care au planificate deplasări prin punctele de frontieră afectate trebuie să țină cont de posibilitatea unor timpi de așteptare mai mari decât în mod obișnuit. Autoritățile recomandă verificarea informărilor oficiale înainte de plecare și pregătirea pentru eventuale întârzieri.

Deocamdată, traficul nu a fost sistat, iar procedurile alternative permit continuarea verificărilor. Durata întârzierilor depinde de timpul necesar pentru remedierea sistemelor informatice și de volumul de vehicule aflate în așteptare.