Marine Le Pen propune reducerea atribuțiilor Comisiei Europene și desființarea unor instituții ale Uniunii Europene, într-un plan care ar schimba radical modul de funcționare al blocului comunitar, potrivit Politico.

Declarațiile sale, făcute la Bruxelles în octombrie 2026, readuc în prim-plan disputa privind suveranitatea statelor membre și rolul instituțiilor europene.

Lidera formațiunii franceze de extremă dreapta susține transformarea Comisiei Europene într-un organism administrativ aflat în serviciul guvernelor naționale. Propunerile sale ridică întrebări privind viitorul integrării europene, în special în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța din 2027.

Într-un discurs susținut miercuri, 14 octombrie, la Bruxelles, Marine Le Pen a pledat pentru reorganizarea instituțiilor europene și reducerea contribuției Franței la bugetul Uniunii Europene. Potrivit relatării publicate de POLITICO, aceasta dorește ca executivul comunitar să fie transformat într-un „secretariat” care să servească statele membre, nu să exercite rolul politic și administrativ pe care îl are în prezent.

Propunerea se înscrie în viziunea politică a lui Le Pen, care pune accent pe suveranitatea națională și pe limitarea competențelor exercitate la nivel european. O asemenea schimbare ar putea modifica echilibrul dintre guvernele naționale și instituțiile comune, în funcție de măsurile concrete adoptate.

Le Pen a susținut, de asemenea, renunțarea la unele structuri europene. POLITICO nu prezintă însă, în materialul analizat, o listă completă a instituțiilor vizate sau un calendar detaliat pentru implementarea propunerilor.

Comisia Europeană are un rol central în funcționarea Uniunii: propune acte legislative, urmărește aplicarea tratatelor și gestionează o parte importantă a politicilor și programelor comunitare. Reducerea atribuțiilor sale ar putea schimba modul în care sunt inițiate și aplicate deciziile comune.

O reorganizare de asemenea amploare ar ridica și probleme juridice și instituționale. Competențele instituțiilor europene sunt stabilite prin tratatele UE, iar modificarea cadrului fundamental de funcționare presupune proceduri și acorduri între statele membre. Prin urmare, declarațiile politice nu se traduc automat în schimbări legislative.

În plus, reducerea contribuției financiare a Franței ar avea implicații asupra negocierilor privind bugetul european. Franța este unul dintre principalii actori economici și politici ai Uniunii, iar poziția sa poate influența discuțiile despre finanțarea programelor comune, prioritățile bugetare și distribuirea resurselor.

Alegerile prezidențiale franceze din 2027 reprezintă un moment important pentru proiectul politic al liderei franceze. O eventuală victorie i-ar oferi posibilitatea de a încerca să transforme o parte dintre propunerile sale în politici guvernamentale.

Totuși, schimbarea direcției Uniunii Europene nu depinde exclusiv de președintele Franței. Inițiativele care vizează arhitectura instituțională și competențele comune ar necesita negocieri cu celelalte state membre și respectarea procedurilor europene.

În acest context, discursul de la Bruxelles trebuie privit ca o prezentare a obiectivelor politice ale lui Le Pen, nu ca dovada că restructurarea instituțiilor UE a fost deja decisă.

Propunerile Marinei Le Pen deschid o nouă etapă a dezbaterii privind limitele integrării europene și libertatea guvernelor naționale de a decide asupra politicilor comune. Reacția celorlalte state membre și rezultatul alegerilor franceze din 2027 vor conta pentru a stabili în ce măsură această agendă poate influența viitorul Uniunii.

Deocamdată, planurile prezentate indică intenția de a reduce rolul instituțiilor europene, însă aplicarea lor ar depinde de sprijinul politic necesar și de cadrul juridic al UE.