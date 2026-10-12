Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon ar ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța din 2027 în toate cele cinci scenarii analizate într-un sondaj publicat luni. Le Pen ar obține între 35% și 37% din voturi în primul tur, în funcție de configurația testată, potrivit cercetării realizate de institutul Toluna Harris Interactive și citate de Reuters.

Lidera partidului Rassemblement National ar ocupa primul loc în primul tur, cu un scor cuprins între 35% și 37%, potrivit sondajului realizat în perioada 5-8 octombrie. Într-o cercetare similară publicată luna trecută, Marine Le Pen era creditată cu 33%-36% din voturi.

Jean-Luc Mélenchon, candidatul formațiunii La France Insoumise (Franța Nesupusă – LFI), este plasat în turul al doilea în toate cele cinci variante analizate de institut. În sondajul din luna precedentă, Mélenchon ocupa locul al treilea în două dintre cele cinci scenarii.

În confruntarea din turul decisiv, Marine Le Pen ar obține o victorie clară în fața lui Mélenchon, potrivit estimărilor sondajului.

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în 2027, pe măsură ce se încheie al doilea și ultimul mandat de cinci ani al președintelui Emmanuel Macron.

Reuters notează că sondajul evidențiază polarizarea scenei politice franceze, în contextul în care mandatul lui Macron se apropie de final, iar centrul politic și economia franceză se confruntă cu dificultăți.

Jean-Luc Mélenchon a candidat la alegerile prezidențiale din 2012, 2017 și 2022, fără să ajungă în turul al doilea. Marine Le Pen a participat la aceleași trei scrutinuri și a intrat în turul decisiv în 2017 și 2022, când a pierdut în fața lui Emmanuel Macron.