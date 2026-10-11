Fermierii care vor să își modernizeze exploatațiile agricole mai pot solicita finanțare nerambursabilă prin intervenția DR-14, însă trebuie să se grăbească: sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă până la 31 octombrie 2026, ora 15:59:59.

Programul gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) oferă sprijin de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect eligibil, în funcție de investițiile propuse și de condițiile stabilite în ghidul solicitantului.

Finanțarea este destinată fermelor de mici dimensiuni care au nevoie de investiții pentru modernizare, creșterea capacității de producție și valorificarea mai eficientă a produselor agricole.

Fermierii pot depune cererile online, prin platforma AFIR, dar trebuie să țină cont de un detaliu important: componenta dedicată achizițiilor simple de utilaje și echipamente a fost deja închisă, după epuizarea fondurilor disponibile.

Potrivit informațiilor publicate de AFIR, beneficiarii eligibili sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice. Eligibilitatea se verifică inclusiv pe baza datelor din sistemul IACS al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în care este înregistrată exploatația aferentă solicitantului.

Sprijinul public nerambursabil poate ajunge la 50.000 de euro pentru un proiect, iar intensitatea finanțării este de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin urmare, procentul efectiv acoperit de fonduri depinde de bugetul aprobat și de încadrarea cheltuielilor în regulile programului. Solicitanții trebuie să verifice în ghid condițiile aplicabile propriului tip de exploatație înainte de a pregăti dosarul.

Intervenția DR-14 urmărește dezvoltarea fermelor mici și creșterea capacității acestora de a produce și comercializa bunuri agricole. Printre investițiile care pot fi eligibile se numără:

construirea sau modernizarea clădirilor și a altor construcții cu destinație agricolă;

amenajarea facilităților pentru gestionarea corespunzătoare a gunoiului de grajd;

dezvoltarea spațiilor de condiționare, depozitare și procesare a produselor în fermă;

achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi, în condițiile prevăzute de program;

realizarea sau îmbunătățirea accesului la utilități în cadrul exploatației;

înființarea ori modernizarea sistemelor de irigații, inclusiv a facilităților de stocare a apei, atunci când acestea reprezintă o componentă secundară a proiectului.

Lista completă a cheltuielilor eligibile și cerințele tehnice sunt prevăzute în ghidul oficial al solicitantului. Încadrarea unei investiții în categoriile generale de mai sus nu garantează automat finanțarea acesteia.

AFIR a împărțit alocarea intervenției DR-14 în patru componente: sectorul zootehnic, legumicultură, alte sectoare agricole și achiziții simple. Bugetul inițial total a fost de 108 milioane de euro.

La 6 octombrie 2026, agenția a anunțat închiderea componentei pentru achiziții simple, după ce solicitanții au depus 753 de cereri în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, pentru o alocare de 18 milioane de euro. În schimb, componentele pentru zootehnie, legumicultură și alte sectoare au rămas deschise până la termenul stabilit sau până la atingerea plafoanelor de depunere.

Această diferență este importantă pentru fermierii care pregătesc proiecte în ultima parte a sesiunii: existența unui termen-limită nu înseamnă că toate componentele vor rămâne disponibile până în ultima zi.

Primul pas este verificarea eligibilității exploatației și identificarea componentei în care se încadrează proiectul. Ulterior, solicitantul trebuie să consulte ghidul și anexele, să pregătească documentele justificative și să completeze cererea de finanțare în versiunea actualizată pentru sesiunea din 2026.

AFIR a publicat la 25 august o versiune actualizată a cererii de finanțare, identificată drept versiunea 1.1 din 2026. Agenția a precizat că utilizarea unei versiuni neactualizate poate împiedica încărcarea proiectului în sistemul online.

Documentele și cererea trebuie transmise prin platforma oficială AFIR. Fermierii ar trebui să evite pregătirea dosarului în ultima zi, pentru a avea timp să verifice formularele, anexele și respectarea cerințelor specifice investiției propuse.

Ghidul solicitantului, anexele și informațiile despre componentele programului sunt disponibile pe site-ul AFIR. Verificarea directă a documentelor oficiale este esențială pentru stabilirea eligibilității, a punctajului și a cheltuielilor care pot fi decontate.

Termenul de 31 octombrie 2026 nu trebuie interpretat ca o garanție că fondurile vor fi disponibile până atunci pentru fiecare categorie de investiții. Fermierii interesați trebuie să verifice situația componentei vizate și să transmită cererea completă în intervalul în care aceasta mai acceptă proiecte.