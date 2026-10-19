Vicepremierul Tánczos Barna consideră că decizia UDMR de a nu face parte din viitorul Guvern condus de Luca Niculescu este una bună, în timp ce secretarii de stat susținuți de formațiune își continuă activitatea în instituțiile publice. O decizie privind viitorul acestora urmează să fie luată în zilele următoare, în contextul schimbărilor politice de la nivelul Executivului.

Tánczos Barna, care ocupă funcția de ministru interimar al Agriculturii, a declarat luni, 19 octombrie, că susține hotărârea luată împreună cu colegii săi din UDMR. Între timp, audierile miniștrilor propuși pentru noul Cabinet au început în Parlament, urmând ca Executivul să fie supus votului de învestitură.

Întrebat dacă regretă personal faptul că nu va face parte din Guvernul Luca Niculescu, vicepremierul a explicat că respectă decizia partidului și că nu privește situația din perspectiva unor ambiții personale.

„Sunt în politică de vreo 20 de ani. Nu am sentimente de genul acesta. Luăm decizii raționale, deciziile se implementează. Este decizia pe care eu am luat-o împreună cu colegii mei din UDMR. Este, cred, o decizie bună”, a declarat Tánczos Barna, potrivit News.ro.

Declarația indică susținerea publică a liniei politice stabilite de UDMR, în condițiile în care formațiunea a decis să nu intre în componența noului Executiv.

Deși UDMR nu va avea reprezentanți în noul Guvern, secretarii de stat susținuți de formațiune nu și-au depus încă demisiile. Potrivit lui Tánczos Barna, aceștia își continuă activitatea în instituțiile în care au fost numiți, iar situația lor urmează să fie clarificată în perioada imediat următoare.

Vicepremierul a descris modul în care aceștia își îndeplinesc în continuare atribuțiile folosind o comparație cu disciplina militară.

„Ai noștri încă muncesc, dânșii sunt ca soldați disciplinați, până când nu vine ordinul pe unitate, ei stau și muncesc. Vedem zilele următoare”, a precizat oficialul.

În același context, secretarii de stat susținuți de PNL au anunțat că își vor da demisia. Diferența dintre cele două situații arată că retragerea reprezentanților partidelor din structurile guvernamentale nu se desfășoară simultan.

Audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Luca Niculescu au început luni, 19 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Acestea urmează să se încheie marți, la ora 12:00, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Tot marți este programată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia noul Cabinet ar urma să primească votul de învestitură. Acesta reprezintă etapa parlamentară necesară pentru instalarea noului Guvern.

Cabinetul propus are 17 miniștri. Potrivit informațiilor prezentate în articolul News.ro, 11 dintre aceștia, alături de un ministru delegat, sunt propuși de PSD, în timp ce ceilalți candidați sunt fără apartenență politică.

Deși a decis să nu participe la formarea noului Executiv, UDMR și-a anunțat intenția de a vota în favoarea Guvernului și a programului de guvernare prezentat de Luca Niculescu.

Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a precizat că parlamentarii UDMR vor susține învestirea, indiferent dacă viitorul Cabinet va avea un caracter tehnocrat sau va fi format în jurul PSD.

Astfel, decizia de a nu intra la guvernare nu înseamnă automat opoziție față de învestirea noului Executiv. În paralel, situația secretarilor de stat susținuți de UDMR rămâne în curs de clarificare.